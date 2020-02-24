Medipol Başakşehir: 1-2

24.02.2020 22:19 | Son Güncelleme: 24.02.2020 22:19

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Cüneyt Çakır (xx), Bahattin Duran (xx), Tarık Ongun (xx)

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan (xx) - Abarhoun (xx), Burak (xx), Abdullah (xx), Melnjak (xx), Vetrih (xx) (Dk. 76 Oğuz Kağan xx), Diomande (xx), Garmash (x) (Dk. 72 Sasse xx), Boldrin (xx), Umar (xx), Skoda (x)MEDİPOL BAŞAKŞEHİR : Mert (xx) - Epureanu (xxx), Ponck (xx) (Dk. 87 Skrtel xx), Caiçara (xx), Clichy (xxx), Mahmut (xx), İrfan Can (xxx), Elia (xx) (Dk. 79 Robinho x), Visca (xxx), Aleksic (xx) (Dk. 76 Berkay x), Demba Ba (xx)GOLLER: Dk. 60 Umar (Çaykur Rizespor) - Dk. 43 (P) Visca, Dk. 90 Skrtel (Medipol Başakşehir )SARI KART: Aleksic (Medipol Başakşehir)

Süper Lig'in 23'üncü haftasında Çaykur Rizespor sahasında Medipol Başakşehir'e 2-1 mağlup oldu.

3'üncü dakikada Medipol Başakşehir ceza sahası içerisinden çift vuruş kazandı. Kullanılan çift vuruşta savunmadan seken top Mahmut'un önüne düştü. Mahmut'un şutunda kaleci Gökhan topu soluna doğru uzanarak kurtarmayı başardı.10'uncu dakikada ceza sahasına gönderilen topla arka direkte buluşan İrfan Can'ın şutunda top kaleci Gökhan'ın ellerinde kaldı.18'inci dakikada Umar'ın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Melnjak'ın bekletmeden çektiği şutta top üstten dışarı çıktı.34'üncü dakikada İrfan Can'ın ortasında kaleci Gökhan'ı geçen topa arka direkte gelişine vuran Visca'nın şutunda top üstten auta çıktı.43'üncü dakikada Umar'ın müdahalesi ile ceza sahası içerisinde yerde kalan Demba Ba'nın pozisyonunda maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Visca'nın şutunda top ağlarla buluştu: 0-1.54'üncü dakikada Visca'nın yerden ceza sahasına doğru gönderdiği topa bekletmeden vuran Elia'nın vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.60'ıncı dakikada savunma arkasına atılan uzun pası kafasıyla kalecisine göndermek isteyen Caiçara'nın pasında top Umar'ın önünde kaldı. Kaleci Mert'i de geçen Umar, topu boş kaleye göndererek skora eşitlik getirdi: 1-1.64'üncü dakikada Boldrin'in ceza sahası dışından çektiği şutta top az farkla direğin yanından dışarıya çıktı.68'inci dakikada İrfan Can'ın pasıyla sol kanatta topla buluşan Visca'nın pasında altıpas içerisinde topla buluşan Aleksic'in müsait pozisyonda çektiği şutta top direğin yanından auta çıktı.73'üncü dakikada Visca'nın ceza sahasına gönderdiği topu bekletmeden kaleye gönderen İrfan Can'ın şutunda top az farkla direğin dibinden dışarıya çıktı.85'inci dakikada Umar'ın pasında ceza saha içerisinde topla buluşan Sasse'nin sol çaprazda çektiği sert şutta kaleci Mert topu kornere çeldi.90'ıncı dakikada Caiçara'nın ceza sahası sol tarafından kale önüne gönderdiği topu Gökhan yumrukla uzaklaştırdı. Top Skrtel'in önünde kaldı bu oyuncunun sert şutunda top ağlara gitti: 1-2.

Maçta başka gol olmayınca karşılaşma 2-1 Medipol Başakşehir'in üstünlüğü ile sona erdi.

Kaynak: DHA