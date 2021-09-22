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Futbol: Süper Lig

AA / Fırat Özdemir - Haberler | Spor
Futbol: Süper Lig

Stat: KalyonHakemler: Mete Kalkavan, Abdullah Bora Özkara, Kemal YılmazGaziantep: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Halil Pehlivan, Merkel (Dk. 46 Messaoudi), Caulker, Djilobodji, Figueiredo (Dk. 68 Jefferson), Recep Niyaz (Dk. 68 Dicko), Muhammet Demir, Sagal (Dk. 83 Kenan Özer), Doğan Erdoğan (Dk.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Stat: Kalyon

Hakemler: Mete Kalkavan, Abdullah Bora Özkara, Kemal Yılmaz

Gaziantep : Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Halil Pehlivan, Merkel (Dk. 46 Messaoudi), Caulker, Djilobodji, Figueiredo (Dk. 68 Jefferson), Recep Niyaz (Dk. 68 Dicko), Muhammet Demir, Sagal (Dk. 83 Kenan Özer), Doğan Erdoğan (Dk. 76 Borven)

Medipol Başakşehir : Volkan Babacan, Ponck, Tolga Ciğerci, Lima, Şener Özbayraklı (Dk. 39 Duarte), Epuraeanu (Dk. 63 Aleksic), Visca (Dk. 83 Chadli), Berkay Özcan, Okaka, Zulj (Dk. 46 Ndayishimiye), Gulbrandsen (Dk. 46 Deniz Türüç)

Gol: Dk. 1 Muhammet Demir (Gaziantep)

Sarı kartlar: Dk. 8 Merkel, Dk. 30 Recep Niyaz (Gaziantep), Dk. 90 Ponck (Medipol Başakşehir)

Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep, sahasında Medipol Başakşehir'i 1-0 yendi.

50. dakikada konuk ekip Başakşehir'in sağ kanattan gelişen atağında Visca'nın ceza sahasına gönderdiği pasta topla buluşan Deniz Türüç'ün şutunda, kaleci Günay Güvenç meşin yuvarlağı kontrol etti.

90+2. dakikada Gaziantep oyuncusu Kenan Özer'in ceza sahası önünde çektiği şutta, kaleci Volkan Babacan topa sahip oldu.

Karşılaşma ev sahibi Gaziantep'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

AA / Fırat Özdemir - Spor Haberleri
Süper Lig tarihine geçen maçta Gaziantep FK, sahasında Başakşehir'i 1-0 mağlup etti.

Süper Lig tarihine geçen maçta Gaziantep FK, sahasında Başakşehir'i 1-0 mağlup etti.
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