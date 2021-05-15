Medipol Başakşehir: 0-2
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Medipol Başakşehir: 0-2

Medipol Başakşehir: 0-2
Demirören Haber Ajansı / Arzu ERBAŞ - Haberler | Spor

STAT: Çaykur DidiHAKEMLER: Koray Gençerler, İbrahim Bozbey, İlker TakpakÇAYKUR RİZESPOR: Tarık - Abdullah (Dk. 59 Remy ), Tunay (Dk. 78 Michalak), Soderlund (Dk.59 Andrade), Selim, Samudio ( Dk. 88 Celal), Emir, Onur, Alberk, Sabo (Dk. 78 Mithat), DokovicMEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Fehmi - Leo Duarte, (Dk.

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Koray Gençerler, İbrahim Bozbey, İlker TakpakÇAYKUR RİZESPOR: Tarık - Abdullah (Dk. 59 Remy ), Tunay (Dk. 78 Michalak), Soderlund (Dk.59 Andrade), Selim, Samudio ( Dk. 88 Celal), Emir, Onur, Alberk, Sabo (Dk. 78 Mithat), DokovicMEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Fehmi - Leo Duarte, (Dk. 59 Ndayishimiye), Aleksic, Berkay, Chadli, Mahmut (Dk. 86 Metin), Tagir (Dk. 86 Cemal), Crivelli (Dk.69 Deniz), Tolga, Ömer (Dk. 69 Paulo), MbomboSARI KARTLAR: Samudıo (Çaykur Rizespor)GOLLER: Dk. 6 (P), Dk. 45 Aleksic (Medipol Başakşehir)Süper Lig'in son haftasında Çaykur Rizespor sahasında Medipol Başakşehir'e 2-0 mağlup oldu.6'ncı dakikada gelişen Başakşehir atağında Aleksic'in şutunda top ceza alanı içinde Alberk'in eline çarptı, hakem penaltı noktasını gösterdi. Aleksic'in kullandığı penaltı atışında kaleci Tarık'ın müdahalesi yetersiz kaldı, top ağlarla buluştu:  0-1.8'inci dakikada Abdullah'ın ceza alanına gönderdiği topu Samudio kafa ile Soderlund'a verdi. Soderlund'ın yakın mesafeden kafa şutunda kaleci topu kornere çeldi.13'üncü dakikada Samudio kaleci Mert'in gönderdiği topu, ceza alanı dışında rakipten önce aldı, penaltı noktası üzerinde Eric Sabo'ya verdi. Sabo'nun sert vuruşunda kaleci topu tokatlayarak dışarı çıkardı.27'nci dakikada Tunay'ın sağdan ceza alanına gönderdiği topu önüne alan Soderlund'ın vuruşunda top kaleciden döndü.45'inci dakikadaki Başakşehir atağında, soldan ceza alanına giren Crivelli'nin pasında topla buluşan Aleksic'in şutunda top ağlarla buluştu:  0-2.70'inci dakikada Rizespor atağında Remy ceza alanı dışından şansını denedi, şutunda top yan ağlarda kaldı.Karşılaşma konuk ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

- Rize

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arzu ERBAŞ

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