Medipol Başakşehir: 0 - 1
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Medipol Başakşehir: 0 - 1

Medipol Başakşehir: 0 - 1
Demirören Haber Ajansı / Olgucan KALKAN - Haberler | Spor

STAT: Recep Tayyip ErdoğanKASIMPAŞA: Ramazan Köse - Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Haddadi, Sadiku, Tarkan Serbest (Dk. 74 Yasin Dülger), Bistrovic (Dk. 61 Drinkwater), Hajradinovic, Varga, Thelin (Dk. 61 Koita)MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan - Uğur Uçar (Dk.

STAT: Recep Tayyip Erdoğan

KASIMPAŞA: Ramazan Köse - Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Haddadi, Sadiku, Tarkan Serbest (Dk. 74 Yasin Dülger), Bistrovic (Dk. 61 Drinkwater), Hajradinovic, Varga, Thelin (Dk. 61 Koita)MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan - Uğur Uçar (Dk. 61 Berkay Özcan), Duarte, Epureanu, Ömer Ali Şahiner (Dk. 90+5 Ravil Tagir), Mehmet Topal, Tolga Ciğerci, Visca (Dk. 90+4 Crivelli), Aleksic (Dk. 90+4 Azubuike), Giuliano, Chadli (Dk. 61 Guldbrandsen)GOL: Dk. 36 Chadli (Medipol Başakşehir)SARI KARTLAR: Tarkan Serbest, Sadiku (Kasımpaşa) - Duarte (Medipol Başakşehir)Süper Lig'in 36'ncı haftsında Medipol Başakşehir deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti. Turuncu-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golü 36'ncı dakikada Nacer Chadli kaydetti.21'inci dakikada sol kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Varga, içeri doğru hareketlendikten sonra şutunu çekti, top üstten auta gitti.27'nci dakikada sol kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Varga, rakiplerinden sıyrıldıktan sonra yerden içeri çevirdi. Thelin'in dokunamadığı top arka direkte Hajradinovic'in önünde kaldı. Bu oyuncunun sağ ayağıyla bekletmeden yaptığı vuruşta top yandan auta çıktı.36'ncı dakikada Başakşehir öne geçti. Hızlı gelişen Başakşehir atağında Mehmet Topal pasını Chadli'ye aktardı. Ceza sahası çizgisinin hemen üstünde topla buluşan Chadli'nin aşırtma vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.45'inci dakikada ceza sahasının hemen dışından Kasımpaşa serbest vuruş kazandı. Hajradinovic'in şutunda yan direğe çarpran top dışarı çıktı.Mücadelenin ilk yarısı Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.88'inci dakikada Kasımpaşa sağ kanattan serbest vuruş kazandı. Hajradinovic'in doğrudan kaleye gönderdiği top, kaleci Volkan Babacan'ın kucağında kaldı.90+1'inci dakikada rakip sahada topla buluşan Giuliano, ceza yayının önüne kadar gittikten sonra şutunu çekti. Meşin yuvarlak kaleci Ramazan'da kaldı.90+5'inci dakikada sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Hajradinovic ortasını yaptı. Koita'nın kafa vuruşunda kaleci Volkan topu kurtardı.

Karşılaşma konuk ekibin 1-0'lık galibiyetiyle tamamlandı.


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgucan KALKAN

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