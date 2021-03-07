Medipol Başakşehir: 0-1
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Medipol Başakşehir: 0-1

07.03.2021 18:47 | Son Güncelleme: 07.03.2021 18:51
Medipol Başakşehir: 0-1

STAT: EryamanHAKEMLER: Özgür Yankaya, Volkan Ahmet Narinç, Samet ÇavuşGENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt, Polomat, Angelo, Johansson, Motta, Candeias, Furman (Dk. 84 Mugni), Soner Dikmen (Dk.90+2. Gökhan Altıparmak), Sefa Yılmaz (Dk.84 Arda Kızıldağ), Murat Yıldırım (Dk.

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Özgür Yankaya, Volkan Ahmet Narinç, Samet Çavuş

GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt, Polomat, Angelo, Johansson, Motta, Candeias, Furman (Dk. 84 Mugni), Soner Dikmen (Dk.90+2. Gökhan Altıparmak), Sefa Yılmaz (Dk.84 Arda Kızıldağ), Murat Yıldırım (Dk. 67 Ayite), LimaMEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, Hasan Ali Kaldırım, Ömer Ali Şahiner (DK. 46 Rafael), Epureanu, Ponck, Giuliano (Dk.83 Ndayishimye), Aleksic (Dk.71 Edin Visca), Berkay Özcan, Deniz Türüç, Mehmet Topal (Dk.84 Tolga Ciğerci), Crivelli (Dk.59 Demba Ba)SARI KARTLAR: Aleksic, Hasan Ali Kaldırım, (Medipol Başakşehir)GOL: Dk. 90 Demba BA (Medipol Başakşehir)KIRMIZI KART: Polomat (Gençlerbirliği)

Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu hafta karşılaşmasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 1-0 yendi.6'ncı dakikada ani gelişen Gençlerbirliği atağında Candeias'ın pasında Furman'dan önce Kaleci Volkan topu kontrol altına alarak mutlak golü önledi.29'uncu dakikada Berkay Özcan'ın ortasında arka direkte topa yükselen Mehmet Topal'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.45+1'inci dakikada Furman'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde topa iyi yükselen Lima'nın kafa vuruşunda top direkten oyun alanına geri döndü.65'inci dakikada Hasan Ali'nin uzun pasıyla buluşan Deniz tek başına topu rakip sahaya taşıdı. Ceza sahasına girerken çektiği şutta kaleci Nordfeldt çift yumrukla topu uzaklaştırdı.68'inci dakikada sağ taraftan Ayite'nin ortasına yükselen Lima'ın kafa vuruşu, kaleci Volkan'da kaldı.73'üncü dakikada Candeias'ın pasıyla ceza sahasına giren Lima'nın şutunda Volkan topu uzaklaştırdı.90'ıncı dakikada Tolga'nın şutunda kaleci Nordfeldt elinden kaçırdı. Ceza yayı içinde bulunan Demba Ba topu filelere gönderdi. 0-1

Uzatma dakikalarında başka pozisyon olmadı. Başakşehir deplasmanda Gençlerbirliği'ni 1-0 yenerek 3 puanı alan taraf oldu.


- Özalp

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ercan ATA

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