Medipol Başakşehir: 0-1

22.11.2019 22:33 | Son Güncelleme: 22.11.2019 22:33

STAT: Türk Telekom

HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Asım Yusuf ÖzGALATASARAY: Okan Kocuk - Mariano, Ahmet Çalık, Donk, Marcao, Emre Taşdemir (Dk. 86 Nagatomo), Lemina, Ömer Bayram , Feghouli (Dk. 74 Emre Mor ), Adem Büyük (Dk. 86 Belhanda), BabelMEDİPOL BAŞAKŞEHİR : Mert Günok - Caiçara, Epureanu, Ponck, Clichy, Mehmet Topal, Mahmut Tekdemir (Dk. 60 Gulbrandsen), Azubuike (Dk. 73 Berkay Özcan), Visca, İrfan Can Kahveci (Dk. 87 Arda Turan), CrivelliGOL: Dk. 78 Gulbrandsen (Medipol Başakşehir )SARI KARTLAR: Babel, Adem Büyük, Lemina (Galatasaray) - İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Caiçara (Medipol Başakşehir)

Süper Lig'in 12'nci haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. Deplasman ekibine galibiyeti getiren golü 78'inci dakikada Gulbrandsen attı.Bu sonuçla Medipol Başakşehir puanını 22'ye yükselterek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna otururken, Galatasaray 19 puanda kaldı.22'nci dakikada Visca'nın ceza sahası içinde çevirdiği topa Crivelli'nin penaltı noktasına yakın bir noktadan yaptığı vuruşu Okan çıkardı.24'üncü dakikada Ömer Bayram'ın ceza sahası dışından çektiği şut, üstten auta gitti.34'üncü dakikada Ömer Bayram'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşu Mert çıkardı. Sonrasında yaşanan karambolde Başakşehir savunması topu kornere çeldi.40'ıncı dakikada Mariano sağ kanattan topu içeri çevirdi. Savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza sahası dışında Lemina'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta Mert topu kornere gönderdi.İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.49'uncu dakikada Mariano'nun sağ kanattan içeri kestiği ortada Feghouli'nin ön direkteki vuruşunu Mert çıkardı.78'inci dakikada Lemina'nın yaptığı top kaybında hızlı çıkan İrfan Can Kahveci, pasını Gulbrandsen'e aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası içerisinde yaptığı vuruş ağlarla buluştu: 0-1.86'ncı dakikada Mariano'nun sağ kanattan kestiği ortada Emre Mor'un kafa vuruşu dışarı çıktı.Mücadele Medipol Başakşehir'in 1-0'lık galibiyetiyle sona erdi.MAHMUT TEKDEMİR CEZALI DURUMA DÜŞTÜMedipol Başakşehir'in Galatasaray ile oynadığı müsabakada sarı kart gören Mahmut Tekdemir, Antalyaspor maçında forma giyemeyecek.Müsabakanın 39'uncu dakikasında sarı kart gören Mahmut Tekdemir, sarı kart sınırını aşarak takımının ligin 13'üncü haftasında oynayacağı Antalyaspor maçında cezalı duruma düştü.ARDA TURAN VE FATİH TERİM BİR ARAYA GELDİBaşakşehir'de maça yedek başlayan Arda Turan, maç öncesi Fatih Terim'e başarılar diledi ve elini öptü. Başakşehir'de Galatasaray müsabakasına yedek başlayan Arda Turan, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yanına gitti.Fatih Terim ile kucaklaşan Arda Turan, tecrübeli teknik adama başarılar diledi ve elini öptü. Fatih Terim ile Arda Turan'ın arası EURO 2016'da Milli Takım kapında yaşanan sorunla açılmıştı. Medipol Başakşehirli Arda Turan, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e sarılarak başarılar diledi.

Kaynak: DHA