Medipol Başakşehir: 0-0

02.11.2019 19:45

STAT: Bahçeşehir Okulları

HAKEMLER: Mete Kalkavan (xxx), Ceyhun Sesigüzel (xxx), Kerem Ersoy (xxx)

AYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona (xx)- nur Bulut (xx)(Dk. 63 Campos xxx), Welinton (xx), Tzavellas (xx), N'Sakala (xxx), Siopis (xx), Ceyhun (xx) (Dk. 84 Salih Uçan), Efecan (xx), JuniorFernandes (xx) (Dk. 75 YacineBammou x), Bakasetas (xx)Cisse (xx)MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert Günok (xx)- Clichy (xx), Mehmet Topal (xx), Epureanu(xx), Edin Visca(xxx), RinaldoElia (xx)(Dk. 60 Berkay xx), İrfan Can Kahveci (x) (Dk. 17Robinho xx), Crivelli (xx),Skrtel (xxx), Azubuike(xx) (Dk. 88 DembaBa),Caiçara (xx)SARI KARTLAR: N'Sakala(Alanyaspor) - Crivelli(Medipol Başakşehir)Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 10'uncu haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Medipol Başakşehir'i ağırladı. Mücadele başladığı gibi 0-0 tamamlandı.Karşılaşmada sahaya her iki takım oyuncuları ve maçın hakemleri lösemiye dikkat çekmek seremoniye beyaz maskeyle çıktı. Maçın 16'ncı dakikasında sol kanattan gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında N'Sakala'nın pasında topla buluşan Junior Fernandes ceza sahasının sol çaprazından sert vurdu. Top savunmaya çarparak kornere gitti.24'üncü dakikada gelişen Alanyaspor kontratağında Bakasetas'ın savunmanın arkasına yaptığı pasta topla buluşan Cisse ceza sahasına sokularak şut hazırlığı yapmak isterken Skrtel kayarak yaptığı hamleyle tehlikeyi önledi.28'inci dakikadaki Alanyaspor'un sağdan kullandığı köşe vuruşunda topa yükselen Fernandes'in penaltı noktası üzerinde yaptığı kafa vuruşunu Azubuike gol çizgisinde kafayla karşılayarak golü önledi.32'nci dakikadaki Alanyaspor atağında Bakasetas topu ara pasla Cisse'nin koşu yoluna gönderdi. Ceza sahası içinde topla buluşan Cisse topa uzandı ancak kontrol edemedi. Savunmadan seken top Fernandes'in önünde kaldı. Bu oyuncunun kalenin sağ çatalına attığı sert şut ise direği yalayarak auta gitti.41'inci dakikada gelişen Alanyaspor atağında Ceyhun'un pasında topla buluşan Fernandes, Skrtel'i geçerek ceza sahası içinden sert vurdu ancak top kaleci Mert'te kaldı.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı. 51'inci dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında çizgi boyunca hızla topu süren N'Sakala'nın pasında meşin yuvarlakla buluşan Bakasetas, ceza sahası çizgisi üzerinden vuruşunu yaptı ancak az farkla top auta çıktı.65'inci dakikada gelişen Başakşehir kontratağında Clichy'nin soldan arka direğe yaptığı ortada topla buluşan Visca, rakibinden sıyrılarak sağ çaprazdan sert vurdu. Kaleci Marafona topu kornere tokatladı. 69'uncu dakikada gelişen Başakşehir atağında sol kanatta topla buluşan Robinho'nun arka direğe yaptığı ortada Visca'nın gelişine vuruşunda top az farkla auta çıktı.78'inci dakikada sağdan gelişen Başakşehir kontra atağında hızla ceza sahasına giren Visca, topu soluna çekip sol ayağıyla sert vurdu ancak sağ kale direğinin yanından auta gitti.

Kalan dakikalarda gol sesi çıkmayınca karşılaşma 0-0 sona erdi.

Kaynak: DHA