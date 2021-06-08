Medine'yi 26 yerinden bıçaklayarak öldüren şüpheli, tutuklandı (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Medine'yi 26 yerinden bıçaklayarak öldüren şüpheli, tutuklandı (2)

Medine'yi 26 yerinden bıçaklayarak öldüren şüpheli, tutuklandı (2)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TUTUKLANDITrabzon'da, okul önünde Medine Seyis'i 26 yerinden bıçaklayarak öldüren Bülent Taşkın, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

TUTUKLANDI

Trabzon'da, okul önünde Medine Seyis'i 26 yerinden bıçaklayarak öldüren Bülent Taşkın, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

ESKİ EŞİ: KATİL ZANLISI SÜREKLİ RAHATSIZ EDİYORDU

Katil zanlısı Bülent Taşkın'ın eski eşi Medine Seyis'i defalarca rahatsız ettiğini belirten Atalay Türkoğlu, saldırganın en ağır cezayı almasını istedi. Konunun yakın takipçisi olacağını ifade eden Türkoğlu, "Eski eşimle aramız düzelme aşamasındaydı. Bu şahıs defalarca eşimi rahatsız ediyordu. Hatta koruma tedbiri ve uzaklaştırma kararı aldı. Ama bu karar bitmesine rağmen uzatılmadı, bu konunun takipçisi olunsaydı ve gerekli önlemler alınmış olsaydı, eşim şimdi hayatta olurdu. Eşimle bu adam arasında sevgili gibi bir durum söz konusu değildir, bu tür bazı haberler ve yorumlar, ailemizi daha da üzmüştür" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Süleyman Soylu Memduh Büyükkılıç Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Seda Sayan Kerimcan Durmaz Mehmet Ali Erbil
Spor Ergin Ataman Burak Yılmaz Aziz Yıldırım Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Medine'yi 26 yerinden bıçaklayarak öldüren şüpheli, tutuklandı (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.6.2021 19:14:27. #1.15#

title