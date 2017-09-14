Medine Dönemi Siyer Dersleri" Başlıyor

Malatya Büyükşehir Belediyesince "Medine Dönemi Siyer Dersleri" etkinliği düzenlenecek.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından geçtiğimiz yıl düzenlenen "Siyer Dersleri" bu yıl da devam edecek. Geçtiğimiz yıl 16 hafta süren "Mekke Dönemi Siyer Dersleri" ardından bu sene "Medine Dönemi Siyer Dersleri" işlenecek.



Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisi Konferans Salonunda gerçekleştirilecek derslerin ilkini Prof. Dr. Mehmet Mahfuz Söylemez verecek. "İslam Öncesi Medine ve İslam'ın Medine'ye Girişi" konulu ders, 16 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak.



Ücretsiz düzenlenen derslere tüm vatandaşlar davet edildi. 19 hafta sürecek "Medine Dönemi Siyer Dersleri" ile ilgili ayrıntılı bilgi Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesinden alınabilecek.