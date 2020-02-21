Medine'de polise silahlı saldırı: 2 yaralı
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Medine'de polise silahlı saldırı: 2 yaralı

Suudi Arabistan'ın Medine kentinde polise yönelik silahlı saldırıda 2 polis memuru yaralandı.

21.02.2020 16:54 | Son Güncelleme: 21.02.2020 16:54
Medine'de polise silahlı saldırı: 2 yaralı

'ın Medine kentinde polise yönelik silahlı saldırıda 2 polis memuru yaralandı.


Suudi Arabistan'ın Medine kentindeki El-Dvima Mahallesi'nde polise silahlı saldırı gerçekleştirildi. Yerel kaynaklar, saldırıda 2 polis memurunun yaralandığını ifade etti. Saldırganın güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığı bildirildi. Yaralı polislerin Ulusal Muhafız Hastanesine kaldırıldığı, 1'inin durumunun ağır olduğu belirtildi. - MEDİNE

Kaynak: İHA
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