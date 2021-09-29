Medine Abdullayeva: 'Aranan Bir Sunucu Olun' - Haberler
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Medine Abdullayeva: "Aranan Bir Sunucu Olun"

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Medine Abdullayeva:

Medine Abdullayeva, Azerbaycan Devlet Kültür Sanat Üniversitesi, Drama Tiyatro ve Sinema Oyunculuğu Fakültesi'nden 2005 yılında mezun olmasının ardından Azerbaycan'da faaliyette bulunan özel televizyon kanallarında çeşitli programlarda sunuculuk yaptı.

Televizyon kanallarında dizi oyunculuğu da yapan Abdullayeva, televizyon dışında konser, imza günü vb. stüdyo dışı etkinliklerde de sunuculuk yapmaktadır. Başarılı sunucu Medine Abdullayeva, mesleği ile ilgili olarak birçok ödül aldı. Kendisini bu işin okulunu okuyan ve mutfağından yetişen biri olarak tanımlayan Abdullayeva, kendisi gibi sunucu olmayı düşünen kişilere tavsiyelerde bulundu.

Sunuculuğun, artık öğretmenlik, doktorluk, mühendislik gibi hayalleri süsleyen bir meslek dalı olduğuna değinen Abdullayeva, "Sunucu olmanın temel şartı bu işin eğitimini almaktır. Her ne kadar sunuculuk üzerine bir fakülte olmasa da sinema ve televizyon bölümlerinde verilen eğitim, mesleki kurslar, sunuculuk atölyeleri bu iş için yeterli ve gerekli eğitimi sağlayabilmektedirler" dedi.

Kişilerin sürekli olarak kendilerini geliştirmeleri gerektiğine değinen Medine Abdullayeva, "Teorik bilgilerin tek başına hiçbir işe yaramayacağını, öğrenilen bilgilerin kamera ve mikrofon önünde mutlak surette tatbik edilmesi gerektiğini söyleyebilirim" dedi. Sunucu olmanın şartları konusunda pek çok insanın yanılgı içerisinde bulunduğunu ifade eden Abdullayeva, "Sunucu olmak deyince pek çok kişi güzel ya da yakışıklı olunması gerektiği gibi bir yanılgıya düşmekte, gerçek şu ki mesleki tecrübeye ve yeterliliğe sahip olmayan kişiler ne kadar güzel ya da yakışıklı olursa olsun sunuculuğa erkenden veda ediyorlar." dedi.

Sunucu olmanın bir takım temel şartları bulunduğunu da söyleyen Abdullayeva, "Bunların en başında elbette iyi bir diksiyona sahip olmak gelmektedir. Ayrıca dilin etkili kullanımı da oldukça önemlidir." dedi.

Sunuculuk için gerekli diğer şartları da sıralayan Medine Abdullayeva, "Beden dili sunuculuk için oldukça önemlidir. Beden dili eğitiminin alınması jest ve mimiklerin doğru bir şekilde kontrol edilebilmesi için önemlidir" şeklinde açıklamalarda bulundu. Akıcı ve anlaşılır konuşabilmenin da önem arz ettiğini bunun için de gerekli olan şeyin kelimelerin doğru telaffuzunun ve anlamının bilinmesi olduğunu belirten Abdullayeva, "Her şeyden önce birçok dalı bulunan sunuculukta, haber, spor, program gibi dallardan hangisinde uzmanlaşmak istediğinize karar vererek o alanda stajyer, asistan ya da muhabir olarak işe başlayabilirsiniz" dedi.

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