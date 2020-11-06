MEDİKÜM'den İzmir'e 27 bin maske yardımı
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MEDİKÜM'den İzmir'e 27 bin maske yardımı

06.11.2020 18:55 | Son Güncelleme: 06.11.2020 19:00
MEDİKÜM'den İzmir'e 27 bin maske yardımı

Samsun'da tıbbi cihaz üreticileri tarafından İzmir deprem bölgesi için 27 bin maske yardımı yapıldı.

Samsun'da tıbbi cihaz üreticileri tarafından İzmir deprem bölgesi için 27 bin maske yardımı yapıldı.

Medikal Sanayi Kümelenme Derneği (MEDİKÜM) yaşanan olaylarda gösterdiği duyarlılıkla öne çıkıyor. Tıbbi cihaz üreticisi 40 firmanın yer aldığı dernek yapılan ve yapılacak yardımlarla adından söz ettiriyor. İzmir deprem bölgesi için 27 bin maske yardımını bugün yola çıkaran MEDİKÜM Azerbaycan için de kolları sıvadı.

MEDİKÜM Başkanı Opr. Dr. Ahmet Aydemir, "Deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza bir nebze olsun yardımcı olabilmek, ihtiyaçlarını gidermek maksadıyla bunu düşündük. Sağ olsun arkadaşlarımız katkı verdiler. Bizim de orada içimiz yandı. Bu milletin ferdi olmak bize de sorumluluk yüklüyor. İnşallah faydalı olur. Yapacağımız başka işler de olursa katkı vereceğiz. Azerbaycan için de bir tıbbi cihaz yardımımız olacak. Samsun Valiliği ile iş birliğinde Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın ihtiyaçları ve Azerbaycan Büyükelçiliği'nin irtibatlarıyla hatırı sayılır bir yardım yapacağız. Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı'nın koordinasyonunda bu önümüzdeki haftalarda gerçekleşecek. Şu anda hazırlıklarımızı yapıyoruz" dedi. - SAMSUN

MEDİKÜM'den İzmir'e 27 bin maske yardımı
MEDİKÜM'den İzmir'e 27 bin maske yardımı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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