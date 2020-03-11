Medikalciler tıbbi maske ve dezenfektan için gelen vatandaşları geri çeviriyor
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Isparta, Sabah, Sağlık

Medikalciler tıbbi maske ve dezenfektan için gelen vatandaşları geri çeviriyor

Medikalciler tıbbi maske ve dezenfektan için gelen vatandaşları geri çeviriyor Daha önce 5 TL olan bir kutu maske 100 TL'ye çıktı Isparta'da vatandaşlar tıbbi maske ve dezenfektan için medikalcilere akın etti.

11.03.2020 18:54 | Son Güncelleme: 11.03.2020 19:01
Medikalciler tıbbi maske ve dezenfektan için gelen vatandaşları geri çeviriyor

Medikalciler tıbbi maske ve dezenfektan için gelen vatandaşları geri çeviriyor

Daha önce 5 TL olan bir kutu maske 100 TL'ye çıktı

ISPARTA - Isparta'da vatandaşlar tıbbi maske ve dezenfektan için medikalcilere akın etti. Ancak medikalciler gelen vatandaşları geri çeviriyor.

Çin'den dünyaya yayılan korona virüs Türkiye'de maske ve dezenfektan satışlarını artırdı. Medikalciler özellikle tıbbi maske bulma konusunda sıkıntı yaşıyor. Isparta'da vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren maske ve dezenfektan almak için medikalcilere akın etti. Medikalciler ellerinde tıbbi maske ve dezenfektan kalmaması nedeniyle gelen vatandaşları geri çeviriyor.

Maskelerin kutusu 100 liraya çıktı

Medikalci Özkan Esen, 2 aydır maskelere yoğun talep olduğunu belirterek, şu anda ellerinde hiç maske kalmadığını söyledi. Daha önce kutusunu 5 liraya aldıkları maskelerin şu anda 100 liraya çıktığını ifade eden vatandaşların sadece maske ve dezenfektan için geldiklerini söyledi. Maskenin koruyucu özelliği olmadığını ileri süren Esen, "Vatandaşlarımız doktorların dediği gibi temizliğe önem versinler. Başka yapabilecek bir şey yok" dedi.

Isparta'da yaklaşık 20 bin kişi maske sordu

Medikalci Özlem Arıoğlu ise üreticilerin maskeleri yurtdışına gönderdiği için piyasada bulmakta zorluk yaşadıklarını belirtti. Arıoğlu, "Maskenin çok da koruduğunu düşünmeyenlerdenim. Sadece sağlıksız olan ya da bu virüsü taşıyan ya da grip olan insanların çevreyi koruma amaçlı takması gerekiyor. Bizim gibi sağlıklı insanların takması aslında çok da bir şey ifade etmiyor" dedi.

Arıoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasının ardından sabahtan öğlene kadar yaklaşık 20 kişinin maske sorduğunu da sözlerine ekledi.

"Tıbbi malzeme üreten firmalara teşvik verilmeli"

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi ve Medikalci Zekeriya Mete de tıbbi malzeme üreten firmalara teşvik verilmesi gerektiğini söyledi. Mete, "Bir fabrikada üretilen ürünler yurtdışına gidiyor. Bu yüzden yerli firmalar sıkıntı yaşıyor. Medikalci firmaların beklentisi diğer alanlara verilen teşvikler medikal sektörüne de verilsin diye konuştu.

Öte yandan, Isparta Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinden itibaren korona virüse karşı önlem almak için halk otobüsü duraklarında dezenfekte uygulaması yaptı. Özel kıyafetli ekipler, şehir merkezindeki durakları tek tek dezenfekte etti.

Medikalciler tıbbi maske ve dezenfektan için gelen vatandaşları geri çeviriyor

Kaynak: İHA

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Medikalciler tıbbi maske ve dezenfektan için gelen vatandaşları geri çeviriyor

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