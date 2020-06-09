HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Medikal teknolojideki atılım "sağlığa" iyi geldi

Yerli üretimde sağlık teknolojilerini öncelikli alanlardan biri olarak belirleyen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının teşvikleriyle de bu süreci pekiştiren Türkiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede kamu ve özel sektörün birlikte attığı adımların meyvelerini topluyor.

Medikal teknolojideki atılım
09.06.2020 11:01 | Son Güncelleme: 09.06.2020 11:01

Yerli üretimde sağlık teknolojilerini öncelikli alanlardan biri olarak belirleyen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının teşvikleriyle de bu süreci pekiştiren Türkiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede kamu ve özel sektörün birlikte attığı adımların meyvelerini topluyor. Son olarak, Alvimedica firması da 480 milyon dolar patent değerine sahip medikal ürünlerin teknoloji transferiyle yerlileştirilmesi amacıyla 100 milyon liralık fiziki yatırım gerçekleştirdi.

Türkiye'de katma değerli yerli üretimin ve üretim kapasitesinin artırılması amacıyla 6 odak sektör belirlenmişti.

"Kimya", "Bilgisayar, Elektronik ve Optik", "Elektrikli Teçhizat", "Makine", "Ulaşım Araçları"nın yanı sıra "Eczacılık ile Tıbbi ve Dişçilikle İlgili Araç Gereçler İmalatı" da bu kapsama alınarak, üretim seferberliği başlatılmıştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının teşviklerle desteklediği sağlık teknolojilerindeki yatırımlar sayesinde yeni ürünler birbirini izlerken, Kovid-19 sürecindeki ihtiyaçlar da dikkate alınarak çeşitli araç, gereç ve malzemelerin yerli ve milli imkanlarla üretimi için yatırımlara ağırlık verildi.

Alvimedica firması da 480 milyon dolar patent değerine sahip medikal ürünlerin teknoloji transferiyle yerlileştirilmesi amacıyla ilk adımda 100 milyon liralık fiziki yatırım yaptı.

Alvimedica Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Alaton, AA muhabirine, yürüttükleri çalışmalar ve yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Medikal teknolojiler alanında yapılan Ar-Ge, hayvan ve insan klinik çalışmaları, ruhsatlandırma ve regülatif gerekliliklerin yüksek maliyet oluşturduğunu belirten Alaton, söz konusu yatırımlarda devlet desteklerinin önem taşıdığını söyledi.

Cari açığın önlenmesine yıllık 1 milyar lira katkı hedefi

Şirketin, yurt içinde ve dışında firma satın alma, üretim tesisi ve Ar-Ge çalışmaları gibi yatırımlarının 300 milyon dolara ulaştığını ifade eden Alaton, şöyle konuştu:

"Son dönemde 480 milyon dolar patent değerine sahip medikal ürünlerin teknoloji transferiyle yerlileşmesine yönelik yatırımların ilk adımı olarak 100 milyon lira fiziki yatırım gerçekleştirdik. Şirketimizin çeşitli ülkelerdeki direkt satış ekibi ve dağıtım iştirakleri aracılığıyla dünya çapında 70'ten fazla ülkeye ihracat yapılıyor. Alvimedica sadece Türkiye'de gerçekleştirdiği üretimle ülkemizin yıllık 100 milyon lira cari açığının önlenmesine katkı sağlıyor. Kapasite artışı yatırımlarımızın tamamlanmasıyla yurt dışı fabrikamızdaki üretim hariç, cari açığı azaltıcı yönde etkimizin ilk planda yıllık 1 milyar liraya ulaşacağını öngörüyoruz."

Kovid-19 sürecinde de üretimlerinin durmadığını ve işten çıkarma yapmadıklarını vurgulayan Alaton, tabi oldukları regülasyonlar gereği ileri steril ortamda gerçekleştirdikleri üretimlere yönelik Sağlık Bakanlığının genelgeleri doğrultusunda uyguladıkları tedbirleri anlattı.

"Üretim altyapımız ülkemizin acil ihtiyaçları doğrultusunda kullanılabilir"

Alaton, salgın döneminde tüm dünyada maske, koruyucu kıyafetler, dezenfektan ve solunum cihazı gibi ürünlerin temini konusunda sorunlar yaşandığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Alvimedica olarak salgının başlangıcından itibaren ihtiyaç duyulan tıbbi ürünlere yönelik çalışmalarda bulunduk. Gelecek dönemlerde böyle ihtiyaçların karşılanabilmesi adına her türlü medikal ürünü üretebileceğimizi düşünüyoruz. Fabrikamızda sahip olduğumuz standart belgeleri, temiz odalar ve sterilizasyon birimi gibi yetkinliklerimiz ve üretim alanımızda yapacağımız düzenlemelerle görüntüleme cihazları gibi teknolojik ürünler dahil birçok ürün üretebilecek altyapımız bulunuyor. Fabrikamızın ülkemizin acil ihtiyaçları doğrultusunda kullanılabileceğini her ortamda belirtmek istiyoruz."

Kovid-19 ile mücadele kapsamında şirketin ürün gamında olmayan bazı ürünler için de Ar-Ge çalışmaları başlattıklarına işaret eden Alaton, antiseptik üretimiyle ilgili ruhsat başvurusunda bulunduklarını ve onay sürecinden sonra üretime başlayacaklarını bildirdi.

Alaton, maske üretimine de başladıkları bilgisini vererek, olası gereklilik durumunda Türkiye'nin ihtiyacını karşılayabileceklerini, Kovid-19 kaynaklı solunum problemleri yaşayan hastaların tedavisine yönelik Ar-Ge çalışmaları yaptıklarını dile getirdi.

"Yatırımlar devam edecek"

Tıbbi cihaz teknolojilerine yönelik yatırımlarının devam edeceğini belirten Alaton, TÜBİTAK tarafından SAYEM Programı kapsamında almayı planladıkları desteklerle kalp kapakçığı üretimine yönelik Ar-Ge çalışmalarını tamamlamak istediklerini söyledi.

Alaton, ürünün prototipinin hazır olduğunu ifade ederek, hayvan deneyleriyle klinik araştırmalar tamamlandığında üretime geçileceğini ifade etti.

Nihai ürüne 4 yıl içinde ulaşmayı öngördüklerini vurgulayan Alaton, "Bu sürede üretim tesisini de kuracağız. Böylelikle ürünleşme sağlanır sağlanmaz üretime geçecek ve girişimsel yöntemle kullanılabilen dünyadaki ilk mitral kalp kapakçığını üretmiş olacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor Ekonomi
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,79'dan işlem görüyor Ekonomi
Güne yükselişle başlayan dolar 6,79'dan işlem görüyor
Çay bahçeleri Birleşmiş Milletler gibi! Gürcülerin yerini Afgan, Azeri ve Özbekler aldı Ekonomi
Çay bahçeleri Birleşmiş Milletler gibi! Gürcülerin yerini Afgan, Azeri ve Özbekler aldı
Boş oturmaktan sıkılan personel şirketini dava etti, rekor tazminat kazandı Ekonomi
Boş oturmaktan sıkılan personel şirketini dava etti, rekor tazminat kazandı
Kalkınma ve Yatırım Bankası, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi'ni yüzde 7,75 faizle yatırımcılara sundu Ekonomi
Kalkınma ve Yatırım Bankası, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi'ni yüzde 7,75 faizle yatırımcılara sundu
2020'de 3 büyük depremle sallanan 7 ile destek geliyor Ekonomi
2020'de 3 büyük depremle sallanan 7 ile destek geliyor
Milli Piyango'nun yeni oyunu Banko Piyango'nun ilk çekilişi bu akşam yapılacak
Milli Piyango'nun yeni oyunu Banko Piyango'nun ilk çekilişi bu akşam yapılacak
Hasanbey kayısısında ilk ürün 13 TL'den satılıyor
Hasanbey kayısısında ilk ürün 13 TL'den satılıyor
Bu ilçelerde evi olanlar yaşadı! Konutlar üç ayda büyük değer kazandı
Bu ilçelerde evi olanlar yaşadı! Konutlar üç ayda büyük değer kazandı
En düşük memur maaşı 3.677 lira olacak! İşte mesleğe göre zamlı maaşlar
En düşük memur maaşı 3.677 lira olacak! İşte mesleğe göre zamlı maaşlar
Altın fiyatlarının yükselmesi nedeniyle yatırımcının gümüşe olan ilgisi arttı
Altın fiyatlarının yükselmesi nedeniyle yatırımcının gümüşe olan ilgisi arttı
Ortaokul öğrencisinin geliştirdiği cihaz ile tek kullanımlık maskeler 50 kez kullanılabilecek
Ortaokul öğrencisinin geliştirdiği cihaz ile tek kullanımlık maskeler 50 kez kullanılabilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her sabah 1 kaşık içtiği dut pekmezinin sırrı ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her sabah 1 kaşık içtiği dut pekmezinin sırrı ortaya çıktı
Bodrum'a 500 bin araç girdi, nüfus tam 4 katına çıktı! Muğla Belediye Başkanı şaşırdı: Pılını pırtını toplayan buraya geliyor
Bodrum'a 500 bin araç girdi, nüfus tam 4 katına çıktı! Muğla Belediye Başkanı şaşırdı: Pılını pırtını toplayan...
Son dakika: Benzin ve motorine büyük zam geldi
Son dakika: Benzin ve motorine büyük zam geldi
Koronavirüs nedeniyle sağlık personellerine getirilen istifa yasağı kaldırıldı
Koronavirüs nedeniyle sağlık personellerine getirilen istifa yasağı kaldırıldı
Konut sektöründe kredi faizleri düşerken, fırsatçılar yüzde 30'a varan zam yaptı
Konut sektöründe kredi faizleri düşerken, fırsatçılar yüzde 30'a varan zam yaptı
Türkiye'de sadece Şanlıurfa'da yetiştirilen şelengon sebzesi üç derdin devası
Türkiye'de sadece Şanlıurfa'da yetiştirilen şelengon sebzesi üç derdin devası
Türk firması atık malzemelerden ürettiklerini 60 ülkeye satıyor
Türk firması atık malzemelerden ürettiklerini 60 ülkeye satıyor
Havacılık devi British Airways, işten çıkarmalarla ilgili görüştüğü sendikayı tehdit etti
Havacılık devi British Airways, işten çıkarmalarla ilgili görüştüğü sendikayı tehdit etti
Altının kilogramı 371 bin 500 liraya yükseldi
Altının kilogramı 371 bin 500 liraya yükseldi
Türkiye'nin Brezilya'ya ihraç ettiği yerli solunum cihazları Sao Paulo'ya ulaştı
Türkiye'nin Brezilya'ya ihraç ettiği yerli solunum cihazları Sao Paulo'ya ulaştı
Son dakika: İşten çıkarılıp işsizlik maaşı alamayanlar için nakdi destek ödemeleri bugün başlıyor
Son dakika: İşten çıkarılıp işsizlik maaşı alamayanlar için nakdi destek ödemeleri bugün başlıyor
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 369,5 liradan işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 369,5 liradan işlem görüyor
Hobi olarak başladı, şimdi yılda 4 ton çilek üretiyor
Hobi olarak başladı, şimdi yılda 4 ton çilek üretiyor
Haftaya yükselişle başlayan dolar 6,79'dan işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan dolar 6,79'dan işlem görüyor
ING'den konut, taşıt, beyaz eşya ve mobilya sektörü ile KOBİ'lere yönelik düşük faizli dörtlü kredi paketi
ING'den konut, taşıt, beyaz eşya ve mobilya sektörü ile KOBİ'lere yönelik düşük faizli dörtlü kredi paketi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 7 ilde çiftçiye ücretsiz arazi verilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 7 ilde çiftçiye ücretsiz arazi verilecek
Son dakika: THY, sağlık çalışanlarına yüzde 40 indirim yapacak
Son dakika: THY, sağlık çalışanlarına yüzde 40 indirim yapacak
Son Dakika: 'Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi' ile firmalara 400 milyon TL'ye kadar destek sağlanacak
Son Dakika: "Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi" ile firmalara 400 milyon TL'ye kadar destek sağlanacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Leyla Güven Donald Trump Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hülya Avşar Demet Akalın Acun Ilıcalı Kenan Doğulu
Spor Ali Koç Okan Buruk Fatih Terim Lionel Messi Malcolm Thomas
Daha Fazla Ateş Çocuk Haziran Galatasaray
Şu an buradasınız: Medikal teknolojideki atılım "sağlığa" iyi geldi - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.6.2020 11:04:38. #1.14#
title