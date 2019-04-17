Medikal Sektörü İçin Dev Adım

Gaziantep Sanayi Odası, SANKO Üniversitesi ve İpekyolu Kalkınma Ajansı arasında "Gaziantep Medikal Sanayi Ürünleri ve Teknolojileri Programı (MESANTEP) İşbirliği Protokolü imzalandı.

Gaziantep Sanayi Odası'nda gerçekleşen törende Gaziantep Sanayi Odası adına Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, SANKO Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı ve İpekyolu Kalkınma Ajansı adına Genel Sekreter Burhan Akyılmaz protokole imza attı. Protokol ile Gaziantep medikal sanayi ürünleri ve teknolojilerinin, tüm paydaşları ile birlikte yerlileştirme, AR-GE ve inovasyon, bölgesel-ulusal ve uluslararası işbirliği, mevcut yatırımlar ve yeni girişim eksenleri doğrultusunda geliştirilmesi amaçlanıyor. Böylece, Gaziantep medikal sanayi teknoloji geliştirme ekosistemi içinde Üniversite- Sanayi-Devlet işbirliği bağı güçlenerek, katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesi hedefleniyor.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi imza töreninde yaptığı konuşmada, Gaziantep'te medikal sektörün geliştirilmesi konusunda bir yatırım ve işbirliği yapılmasının gerekliliğiyle yola çıktıklarını belirterek, "GSO olarak hem sanayinin yönlendirilmesine hem de sanayicilerimizin sorunlarına yönelik çalışmalar yapıyoruz. Gaziantep'te var olan medikal sanayi ürünleri ve teknolojilerini daha da geliştirmek amacıyla bu projeyi başlatıyoruz. Gaziantep her zaman öncü bir şehir olmuştur. İnşallah medikal sektöründe de öncü olmak istiyoruz. Protokolün kentimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı ise, "Üniversitelerin birçok görevi vardır ancak bunlardan en önemlisi bilgiyi üretmek kadar, bu bilgiyi insanlığın hizmetine sunmaktır" şeklinde konuştu. Prof. Dr. Dağlı, "Bir hayalle başlayan ve bugünkü noktaya gelen bu protokolle sağlık temalı bir üniversite olarak, bölge insanına ve Gaziantep sanayisine büyük katkılarımız olacağını düşünüyorum. Üniversite olarak, bilimsel desteğe her zaman hazırız" dedi. Prof. Dr. Dağlı, Gaziantep Sanayi Odasına ve İpekyolu Kalkınma Ajansı'na, bu hayalin gerçekleşmesine katkılarından dolayı teşekkür etti.

İmza töreninde SANKO Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeleri Melike Yüksel, Perihan Çöçelli, Hakan Aslansoy, Başar Küçükparmak, Metin Erturhan, Mustafa Özgüler, GSO Genel Sekreteri Kürşat Göncü, SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve MESANTEP Programı Üniversite Danışmanı Prof. Dr. E. İlker Saygılı, SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve KÜSİ (Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği) Gaziantep Temsilcisi Doç. Dr. Zafer Çetin ve SANKO Üniversitesi Proje Koordinatörü Bircan Günbulut da hazır bulundu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA