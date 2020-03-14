MEDİKAL MASKELER İÇİN RENKLİ DESENLİ MASKELER ÜRETİLDİ
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MEDİKAL MASKELER İÇİN RENKLİ DESENLİ MASKELER ÜRETİLDİ

İNTERNET üzerinden satış yapan bir alışveriş firması, medikal maskelerin üzerine takılmak üzere çeşitli renk ve desenlerde maskeler üretmeye başladı.

14.03.2020 01:13 | Son Güncelleme: 14.03.2020 01:16
MEDİKAL MASKELER İÇİN RENKLİ DESENLİ MASKELER ÜRETİLDİ

İNTERNET üzerinden satış yapan bir alışveriş firması, medikal maskelerin üzerine takılmak üzere çeşitli renk ve desenlerde maskeler üretmeye başladı. Firmanın, müşterilerinden gelen Maskelerin kötü görünümünü ortadan kaldırmak adına bir şey yapılmaz mı teklifiyle ürettiği 12 lira 99 kuruştan satışa sunulan maskeler yoğun ilgi gördü.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün Türkiye sınırları içine girmesinin ardından vatandaşlar, virüsten korunmak için çeşitli önlemler almaya başladı. Alınan önlemlerin başında da maske takmak geliyor. Birçok kişi özellikle kamuya açık alanlarda ve toplu taşıma araçlarında maske takmaya başladı.

SATIŞA ÇIKARILDIGI 1 SAAT İÇİNDE TÜKENDİ

E-ticaret firmasının kurucu ortaklarından Oya Okur Erciyeş, medikal maskelerin üzerine takılmak üzere ürettikleri, koruyucu olmayan aksesuar amaçlı çeşitli renk ve desenlerde maskelerle ilgili şunları söyledi

Ben Türkiye'nin tesettür üzerine e-ticaret yapan en büyük firmalarından birinin en büyük kurucu üyesiyim. Aynı zamanda tasarım ekibinin yöneticisiyim. Öncelikle bu fikir aslında üyelerimizden gelen talep üzerine çıktı. Yurt dışındaki üyelerimiz ' Maskelerin kötü görünümünü ortadan kaldırmak adına bir şey yapılmaz mı' diye talepte bulundular. Genç üyelerimizden geldi özellikle bunlar. Çünkü maskeyle dışarı çıktığınızda iğreti bir durum gözüküyor. 'Bununla alakalı bir şey yapılamaz mı' diye bir talepte bulundular. Bunun üzerine biz 'Bir ürün geliştirebilir miyiz' diye kumaşlar üzerinde çalışmaya başladık ve bu ürünümüz ortaya çıktı. Şu anda 5 desenle çıktık. Çok küçük, kupon bir deneme yaptık. Aslında üyelerimizin talebi olup olmayacağı ile alakalı biz de bilmediğimiz için bir deneme yapmak istedik. İnanılmaz bir talep gördü ürünümüz. Sitemiz üzerinde satışa çıkardıktan sonra 1 saat içinde tükendi.

TAMAMEN AKSESUAR AMAÇLI

Bu ürünün kesinlikle koruyucu özelliği olmadığını söyleyen Erciyeş, 'Tamamen aksesuar amaçlı üretilmiş bir üründür. Medikal bir koruması olmadığı için bunu medikal maskenin üzerine aksesuar olarak o görünümü ortadan kaldırmak adına kullanılmak için yapılmış bir üründür.ö diye konuştu. Erciyeş, 'Ürünlerimizle ilgili modellemelere devam etmeyi düşünüyoruz. Ürünler sadece kadınlara özel ürünler değil. Herkes, çocuklar da kadınlar da erkekler de rahatlıkla kullanabilir. Model geliştirmeye devam ediyoruz. Yeni modellerimiz de inşallah eklenecek sitemize. dedi.

MEDİKAL MASKELER İÇİN RENKLİ DESENLİ MASKELER ÜRETİLDİ

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

MEDİKAL MASKELER İÇİN RENKLİ DESENLİ MASKELER ÜRETİLDİ

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