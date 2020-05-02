Medikal, kozmetik ve kimyevi maddelerdeki ihracat kısıtlaması kaldırıldı

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, ihracı kayda bağlı, ihracı yasak ve ön izne bağlı olan ürünlere yönelik tebliğdeki değişikliğe ilişkin, "İhracatımızın önünün açılması olumlu bir sürece girildiğinin işaretidir.

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, ihracı kayda bağlı, ihracı yasak ve ön izne bağlı olan ürünlere yönelik tebliğdeki değişikliğe ilişkin, "İhracatımızın önünün açılması olumlu bir sürece girildiğinin işaretidir." ifadesini kullandı.

Pelister, yaptığı yazılı açıklamada, ihracı kayda bağlı, ihracı yasak ve ön izne bağlı olan ürünlerin bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ değişikliği ile söz konusu listeden çıkarıldığını anımsattı.

18 Mart 2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile "İhracı Kayda Bağlanan Mallar" kapsamına alınan etil alkol, kolonya, dezenfektan, alkollü ıslak mendil ve hidrojen peroksit ürünlerinin bugün itibarıyla bahse konu listeden çıkartılarak bu ürünlerin ihracatının kayıt altına alınması düzenlemesine son verildiğini hatırlatan Pelister, "Ayrıca, 26 Mart 2020'de Resmi Gazete'de yayınlanan tebliğ ile 'İhracı Ön İzne Bağlanan Mallar' kapsamına alınan 'ventilatör, ecmo, oksijen konsantratörü, ventilasyon sarfları ve aksesuarları, hasta devreleri (anestezi/ventilator devresi), IV kanül, entübasyon tüpleri, yoğun bakım monitörleri' ürünleri de bugün itibarıyla bahse konu listeden çıkartılarak bu ürünlerin ihracatının Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun ön iznine bağlanması düzenlemesine son verildi." ifadelerini kullandı.

"Maske ve tulum ihracatının da yasak kapsamından çıkarılmasını bekliyoruz"

Böylelikle ön izin şartı ile ihracatına izin verilen söz konusu ürünler için artık izin alınmasının yürürlükten kaldırılarak ihracatın önünün açıldığını aktaran Pelister, şunları kaydetti:

"İçinden geçmekte olduğumuz pandeminin sebep olduğu bu zor günlerde İKMİB olarak 'önce insan sağlığı ve ülkemizin ihtiyaçları' diyerek hareket ettik. Üretici ve ihracatçı firmalarımız öncelikle ülkemizin ihtiyaçlarını karşılamak üzere büyük bir özveri ile çalıştılar ve çalışmaya devam ediyorlar. Diğer yandan tüm olumsuzluklara rağmen ihracatımızı durdurmadık. Bu süreçte ülkemizin ihtiyaçları sonrasında ihracatımızın da aksamadan devam etmesi gerektiğini her fırsatta dile getirdik. Sektör temsilcilerimiz ile beraber mümkün olan tüm platformda yaptığımız girişimlerin sonuç vermesi bizler için son derece sevindirici bir haber. İhracatımızın önünün açılması olumlu bir sürece girildiğinin işaretidir.

Yakın zamanda, 4 Mart tarihinde ihracı ön izne bağlanan maske ve tulum ihracatının da yasak kapsamından çıkarılmasını bekliyoruz. Ticaret Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve sektör temsilcisi STK'larımıza ihracatçılarımızın önünü açan destekleri için teşekkür ederiz. Başta ülkemiz olmak üzere, sektörümüze hayırlı olmasını dilerim."

Kaynak: AA