HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Medikal, kozmetik ve kimyevi maddelerdeki ihracat kısıtlaması kaldırıldı

Medikal, kozmetik ve kimyevi maddelerdeki ihracat kısıtlaması kaldırıldı
02.05.2020 14:10 | Son Güncelleme: 02.05.2020 14:10

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, ihracı kayda bağlı, ihracı yasak ve ön izne bağlı olan ürünlere yönelik tebliğdeki değişikliğe ilişkin, "İhracatımızın önünün açılması olumlu bir sürece girildiğinin işaretidir.

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, ihracı kayda bağlı, ihracı yasak ve ön izne bağlı olan ürünlere yönelik tebliğdeki değişikliğe ilişkin, "İhracatımızın önünün açılması olumlu bir sürece girildiğinin işaretidir." ifadesini kullandı.

Pelister, yaptığı yazılı açıklamada, ihracı kayda bağlı, ihracı yasak ve ön izne bağlı olan ürünlerin bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ değişikliği ile söz konusu listeden çıkarıldığını anımsattı.

18 Mart 2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile "İhracı Kayda Bağlanan Mallar" kapsamına alınan etil alkol, kolonya, dezenfektan, alkollü ıslak mendil ve hidrojen peroksit ürünlerinin bugün itibarıyla bahse konu listeden çıkartılarak bu ürünlerin ihracatının kayıt altına alınması düzenlemesine son verildiğini hatırlatan Pelister, "Ayrıca, 26 Mart 2020'de Resmi Gazete'de yayınlanan tebliğ ile 'İhracı Ön İzne Bağlanan Mallar' kapsamına alınan 'ventilatör, ecmo, oksijen konsantratörü, ventilasyon sarfları ve aksesuarları, hasta devreleri (anestezi/ventilator devresi), IV kanül, entübasyon tüpleri, yoğun bakım monitörleri' ürünleri de bugün itibarıyla bahse konu listeden çıkartılarak bu ürünlerin ihracatının Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun ön iznine bağlanması düzenlemesine son verildi." ifadelerini kullandı.

"Maske ve tulum ihracatının da yasak kapsamından çıkarılmasını bekliyoruz"

Böylelikle ön izin şartı ile ihracatına izin verilen söz konusu ürünler için artık izin alınmasının yürürlükten kaldırılarak ihracatın önünün açıldığını aktaran Pelister, şunları kaydetti:

"İçinden geçmekte olduğumuz pandeminin sebep olduğu bu zor günlerde İKMİB olarak 'önce insan sağlığı ve ülkemizin ihtiyaçları' diyerek hareket ettik. Üretici ve ihracatçı firmalarımız öncelikle ülkemizin ihtiyaçlarını karşılamak üzere büyük bir özveri ile çalıştılar ve çalışmaya devam ediyorlar. Diğer yandan tüm olumsuzluklara rağmen ihracatımızı durdurmadık. Bu süreçte ülkemizin ihtiyaçları sonrasında ihracatımızın da aksamadan devam etmesi gerektiğini her fırsatta dile getirdik. Sektör temsilcilerimiz ile beraber mümkün olan tüm platformda yaptığımız girişimlerin sonuç vermesi bizler için son derece sevindirici bir haber. İhracatımızın önünün açılması olumlu bir sürece girildiğinin işaretidir.

Yakın zamanda, 4 Mart tarihinde ihracı ön izne bağlanan maske ve tulum ihracatının da yasak kapsamından çıkarılmasını bekliyoruz. Ticaret Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve sektör temsilcisi STK'larımıza ihracatçılarımızın önünü açan destekleri için teşekkür ederiz. Başta ülkemiz olmak üzere, sektörümüze hayırlı olmasını dilerim."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

11 Mayıs'ta kademeli olarak açılmaya hazırlanan AVM'lerde düzen değişecek Ekonomi
11 Mayıs'ta kademeli olarak açılmaya hazırlanan AVM'lerde düzen değişecek
Elon Musk'ın attığı tweet, Tesla'nın değerini 14 milyar dolar düşürdü Ekonomi
Elon Musk'ın attığı tweet, Tesla'nın değerini 14 milyar dolar düşürdü
Çay üreticileri köy köy gezerek 6 bin 900 TL maaşla 2 bin işçi arıyor Ekonomi
Çay üreticileri köy köy gezerek 6 bin 900 TL maaşla 2 bin işçi arıyor
TÜPRAŞ İzmir Rafinerisi 5 Mayıs'ta üretime ara veriyor Ekonomi
TÜPRAŞ İzmir Rafinerisi 5 Mayıs'ta üretime ara veriyor
Koronavirüs nedeniyle deri sektörünün ihracatı yüzde 65 düşünce firmalar üretimi durdurmaya başladı Ekonomi
Koronavirüs nedeniyle deri sektörünün ihracatı yüzde 65 düşünce firmalar üretimi durdurmaya başladı
Samsun'da Ramazanların vazgeçilmezi olan 50 kuruşluk atom tatlısı yok satıyor Ekonomi
Samsun'da Ramazanların vazgeçilmezi olan 50 kuruşluk atom tatlısı yok satıyor
Karpuzun kilosu 6 lira olunca dilim dilim satılıyor
Karpuzun kilosu 6 lira olunca dilim dilim satılıyor
Türk mühendislik firması, koronavirüsle fiyatı yükselen dezenfektan maliyetini yüzde 95 azaltan cihaz geliştirdi
Türk mühendislik firması, koronavirüsle fiyatı yükselen dezenfektan maliyetini yüzde 95 azaltan cihaz geliştirdi
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Türkiye IMF'nin kapısına bir daha gitmeyecek
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Türkiye IMF'nin kapısına bir daha gitmeyecek
Solunum cihazı ihracatında ön izin şartı kaldırıldı
Solunum cihazı ihracatında ön izin şartı kaldırıldı
Soğan ihracatı kontrollü olarak yapılacak
Soğan ihracatı kontrollü olarak yapılacak
İstanbul'da Akasya ve Akbatı AVM'leri 1 Haziran'da açılıyor
İstanbul'da Akasya ve Akbatı AVM'leri 1 Haziran'da açılıyor
Koronavirüs salgını sürecinde Ankara'da portakal satışı rekor kırdı
Koronavirüs salgını sürecinde Ankara'da portakal satışı rekor kırdı
Borsa İstanbul Nisan'da yüzde 12,79 yükselerek son 15 ayın en iyi performansını sergiledi
Borsa İstanbul Nisan'da yüzde 12,79 yükselerek son 15 ayın en iyi performansını sergiledi
İmamoğlu: Koronavirüs nedeniyle İBB'nin gelirleri düştü, büyük bir tasarruf seferberliği başlattık
İmamoğlu: Koronavirüs nedeniyle İBB'nin gelirleri düştü, büyük bir tasarruf seferberliği başlattık
İBB Halk Ekmek Ramazan pidesini 1 liradan satacak
İBB Halk Ekmek Ramazan pidesini 1 liradan satacak
Koronavirüs nedeniyle Ramazan'da tatlı satışları yüzde 60 azaldı
Koronavirüs nedeniyle Ramazan'da tatlı satışları yüzde 60 azaldı
Kütahya'da yetişen vişne 'Şaphane vişnesi' adıyla tescillendi
Kütahya'da yetişen vişne "Şaphane vişnesi" adıyla tescillendi
Havacılık devi Ryanair, 3 bin kişiyi işten çıkartacak
Havacılık devi Ryanair, 3 bin kişiyi işten çıkartacak
İspanyol hükümeti bu yıl ülke ekonomisinin yüzde 9,2 oranında küçülmesini bekliyor
İspanyol hükümeti bu yıl ülke ekonomisinin yüzde 9,2 oranında küçülmesini bekliyor
Tekrar yükselişe geçen gram altın, 382,8 liradan işlem görüyor
Tekrar yükselişe geçen gram altın, 382,8 liradan işlem görüyor
Gül üreticisine koronavirüs darbesi: Çiçekler seralarda çürüyor
Gül üreticisine koronavirüs darbesi: Çiçekler seralarda çürüyor
Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesimi 21 Aralık tarihinde tamamlanacak
Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesimi 21 Aralık tarihinde tamamlanacak
Coca Cola, ekonomik kriz nedeniyle Lübnan pazarından çekiliyor
Coca Cola, ekonomik kriz nedeniyle Lübnan pazarından çekiliyor
Bu hafta borsa ve döviz kazandırdı, altın kaybettirdi
Bu hafta borsa ve döviz kazandırdı, altın kaybettirdi
Yılın ilk çeyreğinde 72,7 tonla en fazla altın alan ülke Türkiye oldu
Yılın ilk çeyreğinde 72,7 tonla en fazla altın alan ülke Türkiye oldu
Uzun bir aradan sonra 7 liranın üzerine çıkan dolar 7,03'ten işlem görüyor
Uzun bir aradan sonra 7 liranın üzerine çıkan dolar 7,03'ten işlem görüyor
Mercedes hatta Ferrari sahibi olanlar bile 1000 liralık yardım için Bakanlığa başvuru yaptı
Mercedes hatta Ferrari sahibi olanlar bile 1000 liralık yardım için Bakanlığa başvuru yaptı
72 yaşındaki usta, her gün cami alemi yaparak genç kalıyor
72 yaşındaki usta, her gün cami alemi yaparak genç kalıyor
Çay işçiliğinin yevmiyesi 200-300 liraya kadar yükselince bahçelerde çalışma talebi çoğaldı
Çay işçiliğinin yevmiyesi 200-300 liraya kadar yükselince bahçelerde çalışma talebi çoğaldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Meral Akşener Abdülhamit Gül Mustafa Destici Mehmet Cahit Turhan
Magazin Seda Sayan Cem Yılmaz Ajda Pekkan Bülent Ersoy
Spor Neymar Fatih Terim Emre Belözoğlu Hidayet Türkoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla İzmir Kadın Ramazan Futbolcu
Şu an buradasınız: Medikal, kozmetik ve kimyevi maddelerdeki ihracat kısıtlaması kaldırıldı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.5.2020 14:28:13. #1.14#
title