Medikal firmaları iş birliği ile güçleniyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Medikal firmaları iş birliği ile güçleniyor

Medikal firmaları iş birliği ile güçleniyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen kümelenme çalışmaları kapsamında oluşturulan medikal kümelenme bünyesinde yer alan firmaların bir araya geldiği 2. İstişare Toplantısı, AOSB Bölge Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi.

Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen kümelenme çalışmaları kapsamında oluşturulan medikal kümelenme bünyesinde yer alan firmaların bir araya geldiği 2. İstişare Toplantısı, AOSB Bölge Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi.

Proje Destek Ofisi Koordinatörü Doç.Dr. Tuğçe Demirdelen, toplantıdaki konuşmasında, kümelenme faaliyetlerindeki amaçlarına dikkati çekerek, kümelenme ile bölgede bulunan firmaları faaliyet gösterdikleri sektörde tek çatı altında birleştirmek, ulusal ve uluslararası alanda işbirliği geliştirilmesini sağlamak ve ihracata yönelik teşviklerin kullanımını artırmak gibi çeşitli unsurları hedeflediklerini anımsattı.

Sadece AOSB değil, Adana'da faaliyet gösteren diğer firmalara da açık olan kümelenme çalışmalarında, AR-GE proje sayısı artışı ile üniversite-sanayi işbirliğini daha yukarılara taşımak istediklerini vurgulayan Doç. Dr. Tuğçe Demirdelen, katılımcı firmaların temsilcilerine teşrifleri için teşekkür ederek, işbirliklerinin gelişmesi adına bu tip toplantıların devam edeceğini belirtti. - ADANA

Medikal firmaları iş birliği ile güçleniyor
Medikal firmaları iş birliği ile güçleniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Kenan İmirzalıoğlu
Spor Mesut Özil Mete Gazoz Fatih Terim Burak Yılmaz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Medikal firmaları iş birliği ile güçleniyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.8.2021 09:27:18. #1.16#

title