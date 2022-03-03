Medikal cilt bakımının 5 faydası

Düzenli medikal cilt bakımı yaptırmanın cildi yenilediğini söyleyen Dalmış Beauty işletmecisi Mehmet Sait Dalmış, "Medikal cilt bakımı dermatolojik kozmetik ürünler kullanılarak yapılan cilt bakımıdır. Uygulanan cilt bakımı kişinin yaşına, cildin durumuna, sorunlarına ve tipine göre değişir. Böylece cildiniz daha ışıl ışıl ve parlak olur" dedi.

Medikal cilt bakımının hiçbir yan etkisi olmadığını aktaran Dalmış, uygulamaya ve faydalarına yönelik bilgi verdi. Yan etkisi olmadığından her yaşta kadın ve erkek tarafından kullanılabileceğini belirten Dalmış, "Medikal cilt bakımıyla cilt kirden arındırılır. Derinlemesine yapılan temizlikle beraber nemlendirme yapılır. Sebum dengesinin kurulmasında cilde destek sağlayan medikal bakım, cildin yaşlanmasını yavaşlatır" diye konuştu.

MEDİKAL CİLT BAKIMININ FAYDALARI

Medikal cilt bakımının ilk seansla farkını ortaya koyduğunu söyleyen Dalmış, "Hedeflenen neticeyi elde edebilmek için düzenli yaptırmak önemlidir. İlk seansta görülen mucizevi ışıltının kalıcı olması için düzenli yaptırmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Uygulama sırasında lenf drenaj sistemi aktiftir. Sistemin aktif olması ve kan dolaşımının hızlanması cildin kendini yenilemesine yardımcı olur. Cildin yaşlanma etkilerini yavaşlatır. Gözenekleri derinlemesine temizleyerek cildin nefes almasını sağlar. Sebum dengesinin korunmasına yardımcıdır. Cilt lekelerini zamanla yok eder. Cilde elastikiyet sağlayarak daha genç ve dinç görünmesine yardımcı olur" ifadelerini kullandı.

YANLIŞ UYGULAMAYA DİKKAT

Cilt bakımı konusunda profesyonelden yardım almanın önemine vurgu yapan Dalmış, "Bilginiz yoksa yanlış uygulamalar cildinizin daha kötü olmasına neden olabilirsiniz. Medikal cilt bakımının profesyoneller tarafından uygulanır. Kaş yapayım derken göz çıkarmak istemiyorsanız medikal cilt bakımını tercih etmelisiniz. Medikal cilt bakımı süresi ortalama 45 dakika ile bir saattir. Normal ciltler için medikal cilt bakımı periyodu 21 günde birdir. Her gün yoğun makyaj yapanlar için bu iki haftada bire inmektedir. Yoğun makyaj nedeniyle gözenekler daha çabuk kapandığından temizlenmeye ihtiyaç duyulur" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Güncel