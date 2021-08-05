Medıcana,yeni sezon öncesi Tofaş'a başarılar diledi
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Medıcana,yeni sezon öncesi Tofaş'a başarılar diledi

Medıcana,yeni sezon öncesi Tofaş'a başarılar diledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TOFAŞ Spor Kulübü'nün sağlık partneri Medicana, kulübü ziyaret ederek 2021-2022 sezonu için başarılar diledi.

TOFAŞ Spor Kulübü'nün sağlık partneri Medicana, kulübü ziyaret ederek 2021-2022 sezonu için başarılar diledi.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ'ın sağlık sponsoru Medicana, kulübü ziyaret ederek yeni sezon için başarı dileklerini iletti. Mustafa V. Koç Spor Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Remzi Karşı, Medicana Kurumsal İletişim Sorumlusu İlknur Aktaş Usta, Tofaş Spor Kulübü Genel Menajeri Tolga Öngören ile kulübün Pazarlama ve İletişim Menajeri Can Efe Şekerci hazır bulundu. Tofaş Spor Kulübü ile birlikteliklerinin üçüncü yılına gireceklerini hatırlatan Karşı, "Medicana Bursa Hastanesi olarak yeni sezonda da sağlık partnerliğini gerçekleştireceğimiz Tofaş Basketbol Takımımıza esenlik dolu bir sezon dilerken, hem Basketbol Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarında hem de Türkiye liginde başarılı bir sezon geçirmelerini temenni ediyoruz" dedi.

Sağlık partnerliği konusunda Medicana gibi önemli bir markayla beraber olmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Öngören de, "Hem TOFAŞ kulübüne hem de Bursa'daki spora vermiş oldukları destekten dolayı kendilerine bir kez daha teşekkürlerimi iletiyorum" diye konuştu.

Ziyaret sonunda Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Remzi Karşı, Tofaş Spor Kulübü Genel Menajeri Tolga Öngören'e çiçek verirken, Öngören de Karşı'ya imzalı Tofaş Basketbol Takımı formasını takdim etti. - BURSA

Medıcana,yeni sezon öncesi Tofaş'a başarılar diledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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