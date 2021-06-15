Medicana, Sivasspor ile sözleşme yeniledi

DG Sivasspor ile Medicana Sağlık Grubu arasındaki sağlık sponsorluğu anlaşması bir yıl daha uzatıldı.

DG Sivasspor ile Medicana Sağlık Grubu arasındaki sağlık sponsorluğu anlaşması bir yıl daha uzatıldı.

Medicana Sivas Hastanesi, Sivasspor Kulübü'nün 6 yıldır devam eden sağlık sponsorluğunu yeniden imzalayarak 7. kez sponsor oldu.

Medicana Sivas Hastanesi Genel Müdürü Şerafettin Demiray, bu haklı gururu 7. kez yaşamaktan büyük onur duyduklarını dile getirerek, "Medicana Sağlık Grubu olarak Sivas'a geldikten sonra 1.5 yıl boyunca isim sponsorluğumuz gerçekleşti. O günden itibaren sağlık sponsorluğumuz devam etmektedir. Böylesine köklü ve güçlü bir camianın sağlık sponsoru olmak bizlere gurur veriyor. Sivasspor'un tüm sağlık ihtiyaçlarında yanındayız. İlk sözleşmeyi imzalarken hep destek tam destek diyerek yola çıktık. Bugüne kadar bütün sağlık ihtiyaçlarını eksiksiz vermenin haklı gururunu yaşıyoruz. Sivas'ın en büyük değeri olan Sivasspor'a 2021-2022 Sezonunda başarılar diliyoruz" dedi.

Sivasspor Kulübü Başkan Vekili Erdal Sarılar ise, kulübün en büyük destekçilerinden birisi olan Medicana ailesine ve Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Bozkurt'a teşekkür ederek, "6 yıldır her sağlık ihtiyacımızda yanımızda olan Medicana Sağlık Grubu ile 7. senemizde de devam etmek için imzalarımızı attık. Her zaman yanımızda oldukları için mutluyuz inşallah sakatlıkların daha az yaşandığı, başarılarla dolu bir sezon geçireceğiz. Sözleşmenin hayırlı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından sponsorluk sözleşmesi imzalandı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı