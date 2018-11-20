Medicana Sivas'ta Dünya Prematüre Günü Etkinliği

Medicana Sivas Hastanesi'nde Dünya Prematüre Günü dolayısıyla farkındalık etkinliği düzenledi.

Hastane konferans salonunda düzenlenen 'Erken Gelen Mutluluk' etkiliğinde hastanede prematüre doğum ile dünyaya gelmiş aldığı tedavi ile sağlıklı bir yaşama kavuşan bebeklerin aileleri ile yeni doğan uzman hekimi, yeni doğan servis hemşireleri ve hastane yönetimi bir araya geldi. Bebeklerin tedavi aldıkları dönem ve şimdiki hallerinin fotoğraflarının yer aldığı sunumda aileler oldukça duygu dolu anlar yaşadı. Şimdi sağlıkla kucaklarına aldıkları çocukları için yoğun bir uğraş ve sabır harcayan aileler hekim ve hemşirelere teşekkürlerini ilettiler.

Yeni Doğan Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Hakan Şentürk prematüre doğumlarla ile ilgili ailelere bilgilendirmelerde bulunarak,"Bu mutluluğa hep beraber şahit olduk. Birlikte yaşadık, birlikte başardık. Türkiye'de her yüz bebekten dokuzu erken doğuyor. Ülkemizde ki doğum oranının fazla olması ile orantılı olarak prematüre bebek sayısı oldukça fazla. Bu bebeklerimizin sağlıkla hayata tutunabilmesi için, en önemli olan şey yeni doğan ünitesi olan merkezlerde doğum eyleminin gerçekleşmesi ve tedavilerinin yeni doğan uzmanı hekimleri tarafından yapılmasıdır. Prematüre bakımında ebeveynlerin emekleri, sabırları, yeni doğan ünitesinde ki hekim, hemşire ve yardımcı personelin özverili çalışması, yeni doğan yoğun bakım disiplinine uygun davranılması bebeğin hayata tutunmasında büyük etkendir. Aileler ile personellerimiz tedavi süresince birlikte hareket etmesi tedavide bütünlüğün sağlanması başarıya ulaştırıyor" dedi. - SİVAS