Medicana Sivas Hastanesi'nden Kadınlar Günü Etkinliği

Medicana Sivas Hastanesi'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kozmetik uygulamalar semineri düzenlendi.

Seminerde cilt sağlığı için yeni kullanılan cihazlardan ve meydana gelen etkilerden bahseden Dermatoloji Uzmanı Dr. Selma Uçar," 8 Mart gibi güzel bir günde Sivaslı iş kadınlarımız ile bir araya gelmek oldukça güzeldi. Uyguladığımız yeni yöntemlerden altın iğne tekniğinden bahsettik, sonuçları paylaştık oldukça bilgilendirici bir seminer oldu." dedi.

Medicana Sivas Hastanesi Genel Müdürü Şerafettin Demiray katılımcılara çeşitli hediyeler ve karanfil takdim ettikten sonra,"Siz kadınların hayattaki her ana değer katan varlığınız ve yaşama hayat veren sevginiz için teşekkürler ederiz. Özellikle sizler gibi emek verip iş hayatında da kendini gösteren kadınların sayısı artmalı. Medicana Sağlık Grubu olarak kadınların iş hayatındaki yerini önemsiyor ve destekliyoruz. Sivas Hastanemizde 300 kadın çalışanımız var, her geçen gün kadın istihdamına daha da fazla katkı sağlıyoruz" diye konuştu. - SİVAS