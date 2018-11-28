Medicana Samsun Hastanesinden "Zatürre" Uyarısı

Medicana Samsun Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümünden Uzm. Dr. Özgür İnce, gribin zatürreye dönüşmemesi konusunda uyarıda bulundu.

Dr. İnce, yaptığı yazılı açıklamada, halk arasında zatürre olarak bilinen pnömoni, ani yükselen ateş, öksürük, balgam, nefes darlığı ve göğüs ağrısı gibi şikayetlerle kendini gösterebildiğini kaydetti.

Gribin zatürreyi tetikleyebileceğini aktaran İnce, "Bazı bakteri, virüs ve mantarlar akciğer dokusu iltihabına neden olarak zatürrenin ortaya çıkmasına sebep olur. Dünyada ve Türkiye'de en çok rastlanan pnömoniler, pnömokok denen bakterilere bağlı gelişir. Sonbahar ve kış aylarında ise grip virüsüne bağlı olarak veya gribe eklenen bakterilerle ağır zatürre tabloları ortaya çıkabilmektedir." ifadelerini kullandı.

Zatürrenin, akciğer dokusunun iltihaplanması şeklinde ortaya çıkan, eşlik eden başka bir hastalığı olmayan hastalarda günlük yaşamı sırasında görülebilen, kronik bir rahatsızlık sahibi olan kişilerde daha ağır bir şekilde seyreden ve zaman zaman ölümle sonuçlanabilen ateşli bir hastalık olduğunu vurgulayan İnce, bu hastalıkta akciğerlerde bulunan hava keseciklerinin iltihaplı bir sıvıyla dolduğundan akciğerlerin görevi olan oksijen alışveriş işlevinin bozulduğunu vurguladı.

Ağır geçen grip hastalığının zatürreye ortam hazırladığına dikkat çeken İnce, şunları kaydetti:

"Zatürreye neden olan bu mikroplar kişiden kişiye, yakın temas sonucu bulaşırlar. Hastalığın sağlıklı kişilere bulaşması, öksürük, aksırık ya da hasta kişilerin konuşması sırasında havaya yayılan damlacıkların doğrudan solunması yoluyla gerçekleşir. Kalabalık yerler, kapalı alanlar, insanların toplu halde yaşadığı okullar, askeriye ve yurtlar zatürrenin bulaşma olasılığının fazla olduğu yerlerdir. Alkol, uyuşturucu maddeler, sigara ve kötü hayat şartları, ağır grip zemin hazırlayan etmenlerdendir.

Pnömonide şikayetler etken mikroorganizmanın türüne göre değişiklikler gösterir. Bakteriyel pnömonilerde genellikle ateş, üşüme ve titreme ile başlar ve gittikçe yükselir. Öksürük başlangıçta kuru vasıftadır. Ancak daha sonra öksürükle beraber iltihaplı balgam da görülür. Yan ağrısı, akciğer zarlarının tahrişi sonucu meydana gelebilir ve öksürmekle, nefes alıp vermekle ağrıda artış olur. Hastalığın yaygınlık derecesine göre hastalarda nefes darlığı ve el, ayak ve dudaklarda morarmalar görülebilir. Halsizlik, iştahsızlık, kırgınlık gibi genel şikayetler sıklıkla hastalığa eşlik eder."

İnce, tedavisinde antibiyotikler ve ateş düşürücüler kullanılması, oksijen alınması, su kaybını karşılayacak ölçüde sıvı alınması, yatak istirahati, bol vitaminli ve yüksek kalorili diyet ile hastanın çok iyi beslenmesi gerektiğini ifade etti.