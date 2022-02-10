Medicana Eğitim Grubu MBA Okulları 9. kampüsünü Sivas'ta açıyor

ANKARA (AA) - Medicana Eğitim Grubu MBA Okulları, İstanbul, Ankara ve Bursa'dan sonra 9. kampüsünü Sivas'ta açacak.

MBA Okulları Sivas Kampüsü'nün tanıtımı dolayısıyla kentteki bir otelde basın toplantısı gerçekleştirildi.

Medicana Eğitim Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Ayfer Batı, Medicana Sivas Hastanesi Genel Müdürü Ersan Biçkioğlu ve Medicana Eğitim Grubu üst düzey yöneticilerinin ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda, yeni eğitim öğretim dönemine dair bilgiler paylaşıldı.

Batı, burada yaptığı konuşmada, Medicana Grubu'nun vizyonu ile örtüşen adımları iddialı bir stratejiyle atarak büyümeye devam edeceklerini belirtti.

Sivas'ta 2022-2023 eğitim öğretim dönemi itibarıyla öğrenciler, eğitimci kadrosu ve aileler ile eğitimde kaliteye, sağlığa ve yenilikçi düşünmeye odaklanacaklarını dile getiren Batı, şunları söyledi:

"Akademik müfredattan global müfredat ve süper müfredata, yüz yüze eğitimden hibrit deneyime, öznel iyi oluş odağından multi disipliner gelişime kadar iddialı ve yenilikçi bir bakış açısıyla eğitimi yeniden tanımlıyoruz. 'Yenilikçi Eğitim Ekosistemi'mizde yer alan herkes için başarı tasarımı vurgusu yaparak eğitimin yüzyıllardır beklediği yenilenme ivmesi olacağız."

Biçkioğlu ise Medicana Sağlık Grubu'nun 2015 yılında Sivas ve çevresindeki yerleşim yerlerine hizmet vermeye başladığını hatırlatarak, "Medicana Sağlık Grubu olarak MBA Okulları çatısı altında eğitim alanında da Sivas'a hizmet verecek olmanın gururunu yaşıyoruz." dedi.

Medicana Grubu kuruluşu olan MBA Okulları 2018 yılında kuruldu. "Yenilikçi Eğitim Ekosistemi" ve "Başarı Tasarımı"na odaklanan MBA Okulları, İstanbul'da Beylikdüzü, Halkalı Atakent, Çamlıca, Kurtköy ve Ümraniye, Ankara'da Eryaman ve Oran ile Bursa Özlüce'de eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürüyor.

Sivas'ta 9. kampüsünü açacak grup, 2022-2023 dönemi itibarıyla anaokulundan liseye uluslararası standartlarda eğitim öğretim faaliyetlerini yürütmeye devam edecek.