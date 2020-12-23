Medicana'dan anne adaylarına Kovid-19 uyarısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Medicana'dan anne adaylarına Kovid-19 uyarısı

23.12.2020 12:11 | Son Güncelleme: 23.12.2020 12:14
Medicana'dan anne adaylarına Kovid-19 uyarısı

Medicana Avcılar Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Op. Dr. Algül Anıl Yılanlıoğlu, "Ülkemizde gebelerimize ancak semptom ve temas halinde Kovid-19 testi yapılmakta olup aslında Kovid-19'u semptomsuz geçiren birçok gebe hasta olmaktadır.

Medicana Avcılar Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Op. Dr. Algül Anıl Yılanlıoğlu, "Ülkemizde gebelerimize ancak semptom ve temas halinde Kovid-19 testi yapılmakta olup aslında Kovid-19'u semptomsuz geçiren birçok gebe hasta olmaktadır. Bu açıdan gebelerin taranmasının rutine bindirilmesi önem kazanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Medicana'dan yapılan açıklamaya göre, gebelerde Kovid-19'un belirtileri ateş, öksürük, boğaz ağrısı, miyalji, yorgunluk gibi hafif semptomların yanı sıra, akut respiratuar distress sendrom, böbrek yetmezliği, çoklu organ yetmezliği gibi daha ciddi semptom ve sendromlara sebebiyet verebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Medicana Avcılar Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Op. Dr. Algül Anıl Yılanlıoğlu Kovid-19 ve gebelik hakkında "Kovid-19 için gebelerde, orofaringeal ve nazal bölgelerden alınan sürüntüde revers transkriptaz polimeraz zincir reaksiyonu (RT-PCR) ile tanı konmaktadır. Bunun dışında yine gebelerde ELISA ya da IgM/ IgG saptayan hızlı antikor testleri gibi testler de mevcuttur. Virüse ait antijen testleri de mevcut olup daha düşük sensitiviteye sahiptirler. İnfluenza, parainfluenza, respiratuar sinsityal virüs, adenovirus gibi diğer viral pnömoniler, diğer atipik pnömoni etkenleri gebelerde Kovid-19'un ayırıcı tanısında düşünülmelidir. Ülkemizde gebelerimize ancak semptom ve temas halinde Kovid-19 testi yapılmakta olup aslında Kovid-19'u semptomsuz geçiren birçok gebe ve hasta olmaktadır. Bu açıdan gebelerin taranmasının rutine bindirilmesi önem kazanmaktadır." ifadelerini kullandı.

"Fizik aktivitelerine dikkat etmeliler"

Hamilelik döneminde fiziksel aktivite ve sağlıklı beslenme konularında açıklamalarda bulunan Yılanlıoğlu, şunları aktardı:

"Kovid-19 olan gebelerde bebeğe vertikal geçiş olmadığı yönünde bilgilerimiz mevcut olup, yeni doğanların kord kanında, nasal örneklemelerinde ve gebelerin amniyotik sıvı ve plasentalarında virüse rastlanmamıştır. Yine mevcut bilgilerle Kovid-19 olan gebelerde abortus (düşük) ya da erken doğuma rastlanmadığı görülmüştür.

Tüm bu risklerin mevcut bilgiler ışında elde edildiği ve yeni datalara göre durumun ne yönde değişeceği ilerde görülecektir. Sağlıklı beslenme, hamilelik döneminde hem anne adayının sağlığı hem de anne karnında büyüyen bebeğin büyüme ve gelişimi açısından oldukça önemlidir. Bu nedenle hamileler, besin gereksinimlerini tam olarak karşılarken kontrolü elden bırakmamalı, fiziksel aktivite yapmaya ve sosyal mesafe kurallarına dikkat etmeliler."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Engin Altay İsmail Demir Devlet Bahçeli Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin İrem Derici Hülya Avşar Gülben Ergen İbrahim Büyükak
Spor Ozan Tufan Lionel Messi Samet Aybaba Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Türk Göztepe Barcelona İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Medicana'dan anne adaylarına Kovid-19 uyarısı | Haberler.com Sağlık
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 12:27:11. #1.14#
title