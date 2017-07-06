Medicana'da Onkoloji Konseyi Toplantıları

Medicana Samsun Hastanesi Onkoloji Konseyince her hafta düzenlenen toplantıda, tümör vakalarının multidisipliner bir yaklaşımla karara bağlandığı bildirildi.



Hastaneden yapılan yazılı açıklamada, kanser tedavisinde başarılı olmanın ilk şartının ilgili bölümler arasındaki işbirliği olduğu belirtildi.



Hastaların bir tedavi aşaması sonuçlandıktan sonra diğer tedavi aşaması için başka bir kliniğe veya hekime sevk edilmesinin genelde tedavi ve takibin devamlılığı açısından eksiklik oluşturduğuna dikkati çekilen açıklamada, bu nedenle kanser hastalarının tedavilerinin ilgili tüm branşların aynı çatı altında toplandığı merkezlerde yapılmasının çok daha iyi sonuçlar verdiği aktarıldı.



Tedavi ile ilgili farklı uzmanlık dallarının aynı çatı altında olmasının da yeterli olmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Bu uzmanların hastayı ayrı ayrı değerlendirmeleri ve kendi başlarına karar vermeleri de çağdaş anlamda multidisipliner bir yaklaşım sayılmaz. Bazı kanser türlerinde cerrahi tedavi (ameliyat) ilk tercih edilen basamakken bazılarında cerrahi tedavi öncesi yapılan kemoterapi ve radyoterapi ile tümör küçültülebilmekte, böylece tümör tamamen çıkarılabilmekte veya ortadan kaldırılabilmektedir. Multidisipliner tümör konseylerinin önemi burada ortaya çıkmaktadır. Bilgi alışverişi, deneyim ve güncel bilgiler paylaşılıp tedavi burada planlanmaktadır."