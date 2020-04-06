Medicana Avcılar Hastanesi'nden hamilelere Kovid-19'a karşı tavsiyeler
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Avcılar, Güncel

Medicana Avcılar Hastanesi'nden hamilelere Kovid-19'a karşı tavsiyeler

Medicana Avcılar Hastanesi'nden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Arzu Kublay, hamilelerin Sağlık Bakanlığı'nın bildirdiği 14 kurala uyup, vücut dirençlerini de güçlü tutmaları gerektiğini belirterek, "Kurallara uyduktan sonra endişelenmeye gerek yok.

06.04.2020 12:56 | Son Güncelleme: 06.04.2020 12:56
Medicana Avcılar Hastanesi'nden hamilelere Kovid-19'a karşı tavsiyeler

Medicana Avcılar Hastanesi'nden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Arzu Kublay, hamilelerin Sağlık Bakanlığı'nın bildirdiği 14 kurala uyup, vücut dirençlerini de güçlü tutmaları gerektiğini belirterek, "Kurallara uyduktan sonra endişelenmeye gerek yok. Sürekli endişe hali, korku hali maalesef vücut direncini zayıflatır." ifadelerini kullandı.

Medicana Avcılar Hastanesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Arzu Kublay, hamile kadınların hastalıklara karşı hamile olmayanlara göre daha duyarlı olduğunu belirtti.

Hastalığı kapma oranlarının ise aynı seviyede olduğuna dikkati çeken Kublay, "Fakat hamilelerin hasta olursa hastalığı daha şiddetli geçirebilme ihtimali yüksektir. Bu sebeple hastalık çok ciddiye alınmalı fakat önlemler alındığı taktirde endişeye gerek yoktur. Anneden bebeğe geçtiğine dair bir kanıt henüz yoktur." ifadelerini kullandı.

Kublay, şunları kaydetti:

"Virüs hastalardan öksürme, hapşırma yoluyla ortaya saçılan damlacıklarla ve bu damlacıkların bulaştığı yüzeylerden hastanın eli ile göz, ağız, burun mukozasına temasıyla bulaştığı bildirilmiştir. Damlacığın yaklaşık 2 metrenin ötesine geçmediği bildirilmiştir. Hastalığın bulgu göstermediği yani sağlıklı görünen fakat hastalığı taşıyan bireylerden de bulaştığı bildirilmiştir. Yapmamız gereken herkesi hasta gibi kabul edip Sağlık Bakanlığı'nın kamu spotlarında da belirttiği 14 kurala uymalıyız."

"Bol sıvı tüketin, dengeli beslenin"

Arzu Kublay, uyulması gereken 14 kuralı şöyle sıraladı:

"Yurt dışına çıkmayın, seyahatlerinizi iptal edin ya da erteleyin. Çıktıysanız dönüşte ilk 14 günü evde geçirin. Aile üyelerini korumak için evde kendinizi izole edin. Evde geçen süre boyunca ziyaretçi kabul etmeyin. İzole edilmiş kişinin odasına maskesiz girmeyin. Odanızı sık sık havalandırın. İnsanlarla, özellikle yaşlılar ve kronik hastalıkları olanlarla temas kurmaktan kaçının. Ellerinizi sık sık su ve sabun ile en az 20 saniye boyunca ovarak yıkayın. Kapı kolları, armatürler, lavabolar gibi sık kullandığınız yüzeyleri su ve deterjanla her gün temizleyin. Havlu gibi kişisel eşyalarınızı ortak kullanmayın. Kıyafetlerinizi 60-90 derecede normal deterjanla yıkayın. Bol sıvı tüketin, dengeli beslenin, uyku düzenine dikkat edin. Evden çıkmak zorunda kalırsanız mutlaka maske takın. Düşmeyen ateş, öksürük ve nefes darlığınız varsa maske takarak sağlık kuruluşuna başvurun."

Hamile kadınların 14 kurala uyup vücut dirençlerini de güçlü tutmaları gerektiğini vurgulayan Kublay, "Kurallara uyduktan sonra endişelenmeye gerek yoktur. Sürekli endişe hali, korku hali maalesef vücut dirençlerini zayıflatır." ifadelerini kullandı.

"Evde pilates yapılabilir"

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Kublay, hamilelerin vücut dirençlerini güçlü tutmak için doktorlarına danışarak multi vitamin mineral kompleksleri, demir ilacı ve D vitamini takviyesi almalarının faydalı olacağını belirtti.

C vitamini içeren portakal, greyfurt, mandalina gibi meyveler ile bol sebze yenilerek Kovid-19 salgınına karşı çok güçlü bağışıklığa sahip olunacağını bildiren Kublay, hamilelere şu önerilerde bulundu:

"Evde pilates yapabilir, yürüyüş bandı imkanı varsa yürüyüş yapabilirler böylece hem kilo almaz hem de sporun vücuda salgılattığı endorfin hormonuyla bağışıklıkları güçlenir, moralleri yüksek olur. Evde bol bol kitap okumaları öneririm. Özellikle gebelikle ilgili kitaplar var, örneğin benim sevdiğim bir kitap 'Sağlıklı Gebelik Rehberi' bu süreçte evde severek okunabilir. Müzik dinlemelerini, film seyretmeleri, örgü örmek veya varsa başka hobilerini yapmalarını öneririm. Bu geçici bir süreçtir, bunu akıllarında tutsunlar.

Çoğu hasta, hastalığı asemptomatik yani hastalık bulgusu göstermeden geçirmektedir. Bu bağışıklık sistemlerini güçlü tutmalarıyla yakın ilişkilidir. Özet olarak kurallara uymalarını ve bağışıklık sistemlerini güçlü tutmalarını öneririm. Doktor kontrollerine doktorlarına danışarak gitmelerini öneririm. Sağlıkla kalsınlar, hamileliğin sonunda kucaklarına alacakları bebeklerini düşünsünler."

Kaynak: AA

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