Medicana, Ankara'da en fazla nakil yapan organ nakli merkezleri arasında yer aldı

ANKARA (İHA) - Medicana International Ankara Hastanesi, Ankara'da en fazla nakil yapan organ nakli merkezleri arasında yer aldı.

Medicana International Ankara Hastanesi Organ Nakli Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ulaş Sözener ve ekibi 10 ayda 100. böbrek naklini gerçekleştirirken, başarılarını tüm hastane çalışanlarının katılımıyla kutladı. Kutlama programında organ nakli ile ilgili bilgi veren Doç. Dr. Ulaş Sözener, 2009'dan bu yana toplam 950. böbrek nakli, 2021 yılı içinde ise eylül ayı itibarıyla 100. böbrek naklini yaparak, 100 yeni hayata dokunulduğunu söyledi. Sözener, "Kadavradan organ bağış oranlarının Avrupa ülkeleri seviyesine gelmesi için çalışmalara devam ediyoruz. Organ nakli sayılarının artması için beyin ölümü gerçekleşmiş bireylerden ailelerin onayıyla organ bekleyen hastalara ve ailelerine umut olmaya çalışıyoruz" dedi.

Sözener, organ yetmezliğinin tek tedavisinin nakil olduğunu ve bu süreçte kadavradan nakillerin az olduğunu söyleyerek, canlı vericilerin tüm önlemler alınarak titizlikle değerlendirilerek böbrek nakillerinin yüzde 98 başarı oranı ile devam ettiğini vurguladı.

2020'de nakil sayısında pandemi nedeniyle gerileme oldu

Doç. Dr. Ulaş Sözener, 2020 Mart ayından bu yana dünya pandemi ile mücadele ederken birçok insanın bu salgın nedeniyle sağlığını kaybetmeye devam ettiğini belirterek, bu süreçte organ bekleyen hastaların ise en çok etkilenen gruplar arasında bulunduğunu ifade etti. Sözener, bu süreçte nakil bekleyen hasta sayısı artmaya devam ederken nakil sayılarının düştüğünü belirterek, "Normalde de çok yetersiz olan kadavradan organ bağışı pandemi döneminde yok denecek seviyelere indi. 2019 yılında toplam nakil sayısı 5 bin 759 iken, 2020'de toplam nakil sayısı 3 bin 851'e geriledi. Bu sayının yüzde 85'i canlı donörlerden yapılan nakillerden oluştu" diye konuştu.

Medicana International Ankara Hastanesi, Ankara'da en fazla nakil yapan organ nakli merkezleri arasında yer aldı.

Medicana International Ankara Hastanesi Organ Nakli Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ulaş Sözener ve ekibi 10 ayda 100. böbrek naklini gerçekleştirirken, başarılarını tüm hastane çalışanlarının katılımıyla kutladı. Kutlama programında organ nakli ile ilgili bilgi veren Doç. Dr. Ulaş Sözener, 2009'dan bu yana toplam 950. böbrek nakli, 2021 yılı içinde ise eylül ayı itibarıyla 100. böbrek naklini yaparak, 100 yeni hayata dokunulduğunu söyledi. Sözener, "Kadavradan organ bağış oranlarının Avrupa ülkeleri seviyesine gelmesi için çalışmalara devam ediyoruz. Organ nakli sayılarının artması için beyin ölümü gerçekleşmiş bireylerden ailelerin onayıyla organ bekleyen hastalara ve ailelerine umut olmaya çalışıyoruz" dedi.

Sözener, organ yetmezliğinin tek tedavisinin nakil olduğunu ve bu süreçte kadavradan nakillerin az olduğunu söyleyerek, canlı vericilerin tüm önlemler alınarak titizlikle değerlendirilerek böbrek nakillerinin yüzde 98 başarı oranı ile devam ettiğini vurguladı.

2020'de nakil sayısında pandemi nedeniyle gerileme oldu

Doç. Dr. Ulaş Sözener, 2020 Mart ayından bu yana dünya pandemi ile mücadele ederken birçok insanın bu salgın nedeniyle sağlığını kaybetmeye devam ettiğini belirterek, bu süreçte organ bekleyen hastaların ise en çok etkilenen gruplar arasında bulunduğunu ifade etti. Sözener, bu süreçte nakil bekleyen hasta sayısı artmaya devam ederken nakil sayılarının düştüğünü belirterek, "Normalde de çok yetersiz olan kadavradan organ bağışı pandemi döneminde yok denecek seviyelere indi. 2019 yılında toplam nakil sayısı 5 bin 759 iken, 2020'de toplam nakil sayısı 3 bin 851'e geriledi. Bu sayının yüzde 85'i canlı donörlerden yapılan nakillerden oluştu" diye konuştu

(İHA)

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