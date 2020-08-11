Medicalpark İzmir Hastanesi, Fonksiyonel Tıp ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'ne kavuştu Medicalpark İzmir Hastanesi, Fonksiyonel Tıp ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'ne kavuştuİZMİR Ekonomi Üniversitesi Medicalpark Hastanesi bünyesinde Fonksiyonel Tıp ve Sağlıklı Yaşam Merkezi açıldı.

Medicalpark İzmir Hastanesi, Fonksiyonel Tıp ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'ne kavuştu

İZMİR Ekonomi Üniversitesi Medicalpark Hastanesi bünyesinde Fonksiyonel Tıp ve Sağlıklı Yaşam Merkezi açıldı. Tanıtım toplantısında konuşan Fonksiyonel Tıp Uzmanı Dr. Kerem Korkut, Fonksiyonel tıp bilimle iç içe ve hastayı daha iyi tanıyarak, hastanın hayatını değiştirerek iyileşmeyi sağlıyor. Kronik hastalıklar aslında gıda endüstrisi, bazı kimyasalların hayatımıza girmesi nedeniyle çoğalıyor. Bu konuda farkındalık kazanması gereken hastalar için fonksiyonel tıp çok gerekli bir yaklaşım dedi.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Medicalpark Hastanesi bünyesinde açılan Fonksiyonel Tıp ve Sağlıklı Yaşam Merkezi düzenlenen toplantıyla tanıtıldı.

Tanıtım toplantısına, Medicalpark Genel Müdürü Veysi Kubba, Yönetim Kurulu Başkanı ve Fonksiyonel Tıp Uzmanı Op. Dr. Zafer Beken, Fonksiyonel Tıp Uzmanı Dr. Kerem Korkut ve basın sektöründen yöneticiler katıldı. Merkezde, sağlık çözümlerini doğal yoldan uygulayan bir analiz sistemi olan fonksiyonel tıp hizmetleri konusunda hizmet verilecek. Tanıtım toplantısında konuşan Fonksiyonel Tıp Uzmanı Dr. Kerem Korkut, fonksiyonel tıp uygulamalarının hastalar üzerindeki etkisine örnek vererek, 19 yaşında bir kadın hasta alerjik rinit, yani saman nezlesi şikayeti ile geldi. Belirgin sıkıntısı ilaçları kullanmaya başlamasına rağmen alerjiden kurtulamaması. Sağlıklı yaşam planı oluşturduk. Değişim sonrasında halsizlik düzeldi, ilaç ihtiyacı yüzde 80 azaldı. Foksiyonel tıpta kronik hastalıklar, gıda intoleransları, beslenme ve yaşam şekli, ağır metallere kronik maruz kalma gibi konuların üzerine düşüyoruz. Ben de birkaç sene öncesinde sedef hastalığı geçirdim, romatizmal ağrılarım vardı. Bir doktor olarak ilaçlara yönlendim. Fakat beslenmemi değiştirdikten sonra şok etkisiyle karşılaştım. Çok etkileyici bir sonuç aldım. Şu an hiçbir ilaç kullanmıyorum, 5 senedir sağlığım gayet iyi. Hepinizin bunu deneyimlemesini isterim diye konuştu.

'HASTANIN HAYATINI DEĞİŞTİREREK İYİLEŞMEYİ SAĞLIYOR'

Fonksiyonel tıbbın bilimle iç içe olduğunu vurgulayan Fonksiyonel Tıp Uzmanı Dr. Korkut, Hastayı daha iyi tanıyarak, hastanın hayatını değiştirerek iyileşmeyi sağlıyor. Kronik hastalıklar aslında gıda endüstrisi, bazı kimyasalların hayatımıza girmesi nedeniyle çoğalıyor. Bu konuda farkındalık kazanması gereken hastalar için fonksiyonel tıp çok gerekli bir yaklaşım dedi.

Foksiyonel Tıp ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'ne gelen hastaların öncelikle bir takım kontrollerden geçeceğini söyleyen Korkut, Hastalara bilim ışığında, gıdalara, toksinlere, eksiklik ve fazlalıklara yönelik değerlendirmelerle sağlıklı kalabilmeleri için ne yapmaları gerektiğinin belirlenmesi gerekiyor. Hastanın sağlıklı kalabilmesi için oluşturulabilecek programlar yapılıyor. İyileştirmeyi hızlandırmayı ve sağlıklı kalma odaklı bir merkez burası. Hastamız gıda intolerans testi ve yapay zekanın gerçekleştirdiği bir tetkik yöntemi ile test yapıyoruz. Hastaların avuç içlerinden yapılan Spektro fotometri ile dokuya bir ışın gönderiliyor, vitamin ve mineral tarafından absorve edildikten sonra yansıyan ışık miktarından ağır metaller ve vitamin ile mineral miktarlarını görüyoruz. 40-50'ye yakın parametre sağlıyor. Tedavi planımız bu şekilde oluşuyor. Hastaların durumlarına göre tedavi süreleri değişiyor. Fakat hastalarımız buradaki programlarla yaşam şeklini değiştirdikten sonra birkaç ay sonra kronik şikayetlerinden kurtulabiliyor diye konuştu.

Medicalpark Yönetim Kurulu Başkanı ve Fonksiyonel Tıp Uzmanı Op. Dr. Zafer Beken ise kendi hastalığıyla ilgili araştırma yaparken fonksiyonel tıpla tanıştığını ve açılan bu merkezle birlikte kendisi gibi birçok hastanın şifa bulmasını dilediğini söyledi.

Kaynak: DHA