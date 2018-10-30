Medicalpark Gaziantep Hastanesi'ne Sas Tescili

Medical Park Gaziantep Hastanesi, Uluslararası Sağlık Hizmetlerinde Kalite Derneği olan ISQua tarafından akredite edilerek Türkiye'deki özel hastaler arasında Sağlıkta Akreditasyon Standartları (SAS) belgesini alan ikinci, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ise ilk ve tek hastanesi oldu.

Medical Park Gaziantep Hastanesi'nin, 2 yıldır devam eden sağlık alanında dünyada kabul görmüş rehberler edinmek bu rehberleri uygulamak ve sonuçlarını takip etmek üzere yola çıktığı ulusal akreditasyon programı uygulama çalışmaları serüveni başarıyla sonuçlandı. Türkiye Sağlık Bilimleri Başkanlığı(TUSEB) 'na bağlı, Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü (TÜSKA) nın verdiği, International Society for Quality in Healthcare (ISQqua) tarafından akredite edilen Sağlıkta Akreditasyon Standartları (SAS) Belgesini uzun süren çalışmalarıyla 7 günlük bir denetim sonunda başarıyla almaya hak kazanan Medical Park Gaziantep Hastanesi, kurumsal kalitesini tescilleyerek uluslararası sağlık hizmeti veren hastanelerden biri oldu.

Medical Park Gaziantep Hastanesi Genel Koordinatörü Hayrullah Kubba "Hastanemizde hasta memnuniyeti en temel ilkelerimizden biridir ve dolayısıyla hızlı, güvenli, kaliteli, sağlık hizmeti sunumu çalışmalarımızı Sağlıkta Akreditasyon Standartları (SAS) Belgesi ile taçlandırılmış oluyoruz. Hasta ve çalışan odaklı kalitemizi güvence altına alacak güvenlik kültürünü destekleyecek şekilde hizmet alanları oluşturmak en temel gayelerimizdendir. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte de ulusal ve uluslararası rehberlerimiz eşliğinde çalışmalarımızı devam ettirecek ve başarılarımızı tescillemeye çalışacağız" diye konuştu.

Hasta güvenliği problemi bütün dünyada sağlık hizmeti sunumundaki en temel problemlerden biri olarak gösterilirken, bu belge için yapılan müracaatın ardından Medical Park Gaziantep Hastanesi'nin teknik altyapı, tıbbi, yönetim ve organizasyon gibi süreçleri bütün ince ayrıntılarına kadar incelendi. Belgenin alınması ile güvenli sağlık hizmeti sunumu anlayışını benimseten hastane, kurumsallık yolunda çalışmalarını planlı bir şekilde sürdürdüğünü bir kez daha kanıtlamış oldu. - GAZİANTEP