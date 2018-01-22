Medical Park'tan Spora Tam Destek

Medical Park Gaziantep Hastanesi tarafından sponsor olduğu Gaziantep Hatice-Mustafa Gençten Meslek ve Anadolu Lisesi Bayan Futsal Takımına Türkiye Şampiyonasında başarı diledi.

medical Park Gaziantep Hastanesi, Hatice-Mustafa Gençten Meslek ve Anadolu Lisesi bayan futsal takımına sponsor oldu. Medikal parktan yapılan açıklamada, takımın antrenörü Harun Kıtlar, 2017-2018 Bayan Futsal Türkiye Şampiyonasında başarılı bir yol izlediği belirtilirken, takımın Gaziantep'te düzenlenen 32 okulun katıldığı turnuvada il birincisi olduğunu hatırlatıldı. kıtlar önderliğindeki takımın Adana 'da düzenlenen bölge şampiyonasında İstanbul, Antalya, Adana,Konya, Mersin,Kayseri, Karaman,Osmaniye,Hatay, Kilis, Kahramanmaraş illerinde katıldığı turnuvada bölge birincisi olarak, yarı finallere yükseldiğini ifade etti. Yarı finaller için hazırlanan takımın, Malatya'da oynanan karşılaşmada İstanbul, Diyarbakır,Sivas Erzurum, Erzincan,Bitlis takımları arasında 2. olarak turnuvayı tamamlayarak Gaziantep'i ve hastaneyi en iyi şekilde temsil ettiğini vurgulanan açıklamada, takım teknik heyeti ve oyunculara türkiye şamiyonasında başarı diledi. - GAZİANTEP