Medical Park'tan Sağlıklı Beslenmeye Destek

Medical Park Gaziantep Hastanesi, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Ted Gaziantep Koleji öğrencilerine 'Sağlıklı Beslenme ve Kapalı Ürünlerin Zararı' konulu bilgilendirme semineri düzenledi.

Medical Park Gaziantep Hastanesi ve Ted Gaziantep Koleji'nin ortak düzenlediği ve Beslenme ve Diyet Uzmanı Leyla Kandemir'in verdiği seminerine Ted Koleji ortaokul öğrencileri katıldı. Beslenme ve Diyet Uzmanı Leyla Kandemir, sağlıklı bireylerin yetişmesinde yenilen besinlerin sağlıklı olmasına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Bilgilendirme seminerini merakla dinleyen öğrenciler Kandemir'e sorularını yöneltti.

Seminere katılan okul yetkilileri ve veliler bu tür etkinliklerin devam etmesini dileyerek katkılarından dolayı hastane yönetimine teşekkür etti. - GAZİANTEP