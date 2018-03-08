Medical Park'tan 8 Mart Kutlaması

Medical Park Gaziantep Hastanesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü hastane kadın doktor, hemşire ve personelleriyle kutladı.

Medical Park Gaziantep Hastanesi, 8 Mart 1910 yılından beri Dünya'da ve ülkemizde kutlanan"8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü"nü Genel Koordinatör Hayrullah Kubba ve Başhekim Sadreddin Haksal önderliğinde 8 Mart için özel hazırlanan hediye takdimleriyle hastanedeki doktor, hemşire ve personeller ile kutladı.

Aynı zamanda 8 Mart sebebiyle hastanede gerçekleşen canlı müzik dinletisine hastane doktor, hemşire ve personelleri katılarak keyifli dakikalar geçirdiler.

Medical Park Gaziantep Hastanesi, Genel Koordinatör Hayrullah Kubba 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutlayarak, "Cumhuriyetimizin odak noktasında yer alan kadınlarımız, modern ve çağdaş günlere gelmemizde önemli görevler başarmışlardır.Özellikle sağlık alanında da nice başarılara imza atan kadınlar bugün hayatın her noktasında, gerek iş yaşamında gerekse sosyal yaşamda önemli roller oynamaktadır. Kadınlar insanlığın devamı için olmazsa olmazlardır. Hakları hiçbir zaman ödenmeyecek kadınlarımızın günü kutlu olsun" diye konuştu. - GAZİANTEP