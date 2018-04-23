Medical Park'tan 23 Nisan Kutlaması

Medical Park Gaziantep Hastanesi Genel Koordinatörü Hayrullah Kubba, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 98'inci yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak tüm çocukların bayramını kutladı.

Genel Koordinatör Hayrullah Kubba, yayımladığı mesajda, "Ulusal Kurtuluş Savaşını kazanarak bağımsızlığımızı kazanan Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan 1920 tarihinde, yani bundan tam 98 yıl önce ulusal egemenliğimizi ilan etti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm dünya çocuklarının kardeşçe kutladığı, barış içinde yaşanabilecek bir dünyanın tohumlarının atıldığı ilk ve tek çocuk bayramıdır. Bizler için en değerli vazife çocuklarımızı geleceğe güçlü bir şekilde hazırlamaktır çünkü çocuklarımız bizim yarınlarımız geleceğimizdir. Çocuklarımızın bu onurlu görevi en güzel şekilde yerine getireceklerine inanan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'te, bu büyük sevgi ve inancının bir ifadesi olarak bugünü Türk çocuklarına armağan etmiştir. Bugün bizlere düşen görev ise teslim aldığımız bu kutsal emaneti bizden sonra yaşatacak olan nesillere en ileri seviyede teslim etmektir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor, geleceğimizi emanet ettiğimiz çocuklarımıza sağlıklı, mutlu bir gelecek diliyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP