Medical Park'ta Yeni Yıl Coşkusu

Medical Park Gaziantep Hastanesi, doktorlar ve hastane personeli için "2017'ye Veda, 2018'e Merhaba" etkinliği düzenledi.



Medical Park Gaziantep Hastanesi, 2017'nin son günlerinde hastane personeli ve doktorlar için yılbaşı eğlencesi organizasyonu yaptı. Genel Koordinatör Hayrullah Kubba ve Başhekim Mehmet Sadreddin Haksal'ın da katıldığı etkinlik hastanenin yemekhanesinde gerçekleşti. Yeni yıl için özenle hazırlanan etkinliğe canlı müzik eşlik ederken, geçen bir yılın yorgunluğu atan doktor ve personeller doyasıya eğlendi. Medical Park Gaziantep Hastanesi Genel Koordinatör Hayrullah Kubba, yeni yıl konuşmasında, "Çok çalıştık, çok yorulduk bir seneyi daha geçirdik, bundan önceki yıllarda olduğu gibi hizmet kalitemizi daima arttırarak, sağlık hizmetimizi en iyi nasıl verebiliriz diye kendimizi geliştirdik. 2018 yılında da önümüze koyduğumuz hedeflere ulaşma konusunda gerekli gayret ve kararlılığı gösterip, sağlık sorunları yaşayan bireylerin tekrar sağlıklarına kavuşması için özveriyle çalışarak hastalara şifa olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP