Medical Park Personeli Sağlık Yürüyüşünde

Medical Park Gaziantep Hastanesi personeli, 1-7 Mart Yeşilay Haftası kapsamında sağlıklı yaşam yürüyüşü yaptı.

Hastane hekim ve çalışanları Başhekim Mehmet Sadreddin Haksal öncülüğünde "sigarayı bırak, yaşamayı seç" yazılı t-shirt ile Kavaklık Parkı'nda yürüyüş yaptı. Yürüyüşe hastane personelinden yoğun ilgi oldu. Yapılan etkinlik ile Yeşilay Haftasının önemini vurgu yapılırken, sağlıklı yaşama dikkat çekilmesi hedeflendi.

Etkinlik sonunda konuşan Başhekim Haksal etkinlik sonunda, "Sağlımızın kıymetini zamanında bilmeliyiz. Bu nedenle sağlıklı yaşam için gereken mücadeleyi vermeliyiz. Özellikle gençlerimizi ve çocuklarımızı kötü alışkanlıkların pençesinden korumalı ve kurtarmalıyız. Bunun için de gereken tedbirleri alıp, sporu özendirmeliyiz" dedi

Etkinlik günün anısına fotoğraf çekimiyle sona erdi. - GAZİANTEP