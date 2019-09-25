Medical Park ile Elazığ'ın Süper Lig ekibi arasında sağlık sponsorluğu anlaşması

25.09.2019 09:58

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Elazığ İl Özel İdare ile Medical Park Elazığ Hastanesi arasında sağlık sponsorluğu sözleşmesi imzalandı.



Medical Park Elazığ Hastanesi, Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Elazığ İl Özel İdare Kadın Basketbol Takımı ile sağlık sponsorluğu için anlaşmaya vardı. Hastanede düzenlenen imza törenine Kulüp Başkanı Sebahattin Uçar, Hastanenin Genel Müdürü Op. Dr. Mahmut Yıldız ile Kurumsal İletişim Müdürü Esin Yamaç Erten, Kulüp Basın Sözcüsü Vedat Demirbağ, Basketbol Şube Sorumlusu Muhammed Can Çağlar katıldı. Yapılan törende karşılıklı imzalar atılarak sponsorluk anlaşması başlatıldı.



Hastane ile sağlık sponsorluğu anlaşması yaptıklarını belirten Kulüp Başkanı Selahattin Uçar, "Bu 3'üncü yıl anlaşmamız olacak. Bu yıl süper lige çıkmış olan takımımızın arkasında ulusal bir markanın olmasının bize daha çok katkı ve değer katacağına inanıyoruz. Medical Park'a şimdiye kadar vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür ederiz. Bundan sonra da daha güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum" dedi.



İki yıldır süren sponsorluğun devam etmesinden dolayı mutlu olduklarını dile getiren Hastanenin Genel Müdürü Op. Dr. Mahmut Yıldız ise, "Medical Park olarak sağlıklı yaşam bilincinin oluşturulmasına ve sağlığın korunmasına dair farkındalık oluşturmak gibi toplumsal sorumluluklarımız var. Spor da sağlıklı bir hayatın olmazsa olmazı. Toplumun her kesimini spora özendirmek, daha fazla insanın spor yapabilmesini sağlamak amacıyla yıllardır spor kulüplerini, sporcuları ve spor organizasyonlarını destekliyoruz. Sporun ve sporcunun yanında olmayı sürdürüyoruz. İki yıldır da Elazığ İl Özel İdare Kadın Basketbol takımının sağlık sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz. Geçen yıl büyük gayretler sonucunda süper lige çıktılar. Elazığ'a süper ligde yarışan bir spor dalı armağan ettiler. Bu nedenle özellikle bir Elazığlı olarak kendilerine teşekkür ediyoruz. İl Özel İdaresi Kadın Basketbol Takımı'na destek vermekten dolayı mutluyuz" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA