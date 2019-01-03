Medical Park Hastanesi ile Memur -Sen Arasında Protokol

Medical Park Elazığ Hastanesi ile Memur-Sen Elazığ Şubesi arasından sağlık protokolü imzalandı.

Daha önce birçok kurumla sağlık protokolü imzalayan Medical Park Elazığ Hastanesi, 2019 yılı için Memur-Sen Elazığ temsilciliği ile sağlık hizmetleri protokolünü güncelledi. İmzalanan protokol gereği sendika üyelerine Kadın Doğum Polikliniği hariç tüm branşlarda hafta için yüzde 25 ve Cumartesi günü yüzde 50 indirimli sağlandı. Memur-Sen toplantı salonunda gerçekleşen imza törenine,Hastane Genel Müdür Yardımcısı Seden Özkan, Memur-Sen Elazığ İl Temsilcisi İbrahim Bahşi ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Daha önce Medical Park Elazığ Hastanesi ile imzaladığımız anlaşmayı güncelleyerek, indirim anlaşmasını imzaladıklarını belirten Memur-Sen İl Başkanı İbrahim Bahşi,"14 bin üye ile çalışanlarımızın özlük haklarının yanında da bu tür indirim anlaşmalarıyla biraz daha sağlıklı ve daha iyi hizmet almaları konusunda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şuanda anlaşmayı imzaladığımız protokol gereğince hastanede sağlık hizmetlerinden yararlanan üyelerimiz için tüm branşlarda yüzde 25 indirim uygulanacaktır. Bu hem üyelerimiz hem de birinci dereceden yakınları bu indirimden yararlanacaktır. Sadece doğum ve sezaryen hastaları hariç tüm branşlarda yüzde 25 indirim uygulanacaktır. Temennimiz tüm üyelerimizin sağlıklı yaşamalarıdır. Cumartesi günleri de yüzde 50 indirim uygulanacak" dedi.

Hasta gurubunun yüzde 35'ini oluşturan Memur-Sen ile bu yıl indirim oranlarını güncellediklerini aktaran Genel Müdür Yardımcısı Seden Özkan, "Kendileri lehinde revize ederek 2019 yılında hizmet vermeye devam edeceğiz. Başkanımızın da belirttiği gibi birçok alanda hizmet vermeye devam ediyoruz. Cumartesi günleri, kendileri ve birinci derecede yakınlarına yüzde 50 indirim yapacağız" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA