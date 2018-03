Medical Park, Down Sendromluların Yanında

21 Mart Dünya Down Sendromu Günü kapsamında Down sendorumlu çocukların ve annelerinin çalıştığı İyilik Atölyesi'ni ziyaret eden Medical Park İzmir Hastanesi Genel Müdürü Veysi Kubba, "Bu önemli gün Down sendromlu bireyler hakkında bizlerin bilinçlenmesi için önemli bir fırsat" dedi.

Medical Park İzmir Hastanesi Genel Müdürü Veysi Kubba ve çalışanları farkındalık projeleri kapsamında Down sendorumlu çocukların ve annelerinin çalıştığı İyilik Atölyesi'ni ziyaret etti. 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü nedeniyle ziyaret edilen İyilik Atölyesi'nde, Down sendromlu bireyler kendi elleriyle hazırladıkları kahvaltının ardından farkındalık sembolü olan mavi el izlerini tişörtlere çizerek hastane çalışanlarına hediye etti. Medical Park İzmir Hastanesi adına açıklama yapan Genel Müdür Veysi Kubba, "Bu önemli gün Down sendromlu bireyler hakkında bizlerin bilinçlenmesi için önemli bir fırsat. Down sendromlu bireyler doğumdan itibaren düzenli bir eğitimle birlikte sosyal hayatlarına normal insanlar gibi devam edebilmekteler. İyilik Atölyesi de bu örneklerden biri. Buradaki arkadaşlarımız da toplumdaki diğer insanlar gibi çalışarak kazançlarını sağlıyorlar. Tüm dünyada 6 milyon civarında Down sendromlu birey yaşamaktadır. Türkiye'de de yaklaşık 70 bin Down sendromlu kişi olduğu tahmin ediliyor. Bu arkadaşlarımızı topluma kazandırmak ise bizlerin elinde" dedi. - İZMİR