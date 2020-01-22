Medicabil, 2 yıl içinde vakıf üniversitesi kurmayı planlıyor
Eğitim hastanesi misyonuyla gerek yurt içi gerekse yurt dışından çok sayıda hekime farklı branşlarda eğitimler veren Medicabil Hastanesi, 6 ay önce kurduğu vakfı, 2 yıl içinde üniversiteye dönüştürmeyi hedefliyor.
22.01.2020 10:37 | Son Güncelleme: 22.01.2020 10:37
Eğitim hastanesi misyonuyla gerek yurt içi gerekse yurt dışından çok sayıda hekime farklı branşlarda eğitimler veren Medicabil Hastanesi, 6 ay önce kurduğu vakfı, 2 yıl içinde üniversiteye dönüştürmeyi hedefliyor.
Kaynak: Dunya.com