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Medicabil, 2 yıl içinde vakıf üniversitesi kurmayı planlıyor

Eğitim hastanesi misyonuyla gerek yurt içi gerekse yurt dışından çok sayıda hekime farklı branşlarda eğitimler veren Medicabil Hastanesi, 6 ay önce kurduğu vakfı, 2 yıl içinde üniversiteye dönüştürmeyi hedefliyor.

22.01.2020 10:37 | Son Güncelleme: 22.01.2020 10:37
Medicabil, 2 yıl içinde vakıf üniversitesi kurmayı planlıyor

Eğitim hastanesi misyonuyla gerek yurt içi gerekse yurt dışından çok sayıda hekime farklı branşlarda eğitimler veren Medicabil Hastanesi, 6 ay önce kurduğu vakfı, 2 yıl içinde üniversiteye dönüştürmeyi hedefliyor.

Kaynak: Dunya.com

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