MediaTek, Yüksek Performansıyla Dikkat Çeken Helio P65 İşlemcisini Duyurdu

Son bir kaç yıldır akıllı telefon sektörü ciddi anlamda gelişmeye başladı. Artık neredeyse hergün bir kaç model tanıtımı yapılıyor. Üstün özellikleri olan akıllı telefonlar piyasaya sürülüyor ve tüm bu ürünler birbirleriyle rekabet ediyorlar. Aynı bilgisayar sektöründe olduğu gibi akıllı telefon sektöründe de hem potansiyel müşteriler hem de üreticiler, performans seçeneklerine büyük önem veriyorlar. Akıllı telefon işlemcilerinin hızları ve özellikleri, tıpkı masaüstü bilgisayarlarda olduğu gibi bir tercih nedeni olmuş durumda. Hal böyle olunca da mobil işlemci üreten şirketlere de büyük işler düşüyor. Bu kez MediaTek, yükseltilmiş oyun ve fotoğraf çekimi imkanı sunan yeni mobil platformu Helio P65'i duyurdu.

MediaTek'in duyurmuş olduğu Helio P65 platformu 12 nm'lik bir işlemci mimarisine sahip. Bünyesinde iki adet güçlü Cortex-A75, 6 tane de Cortex-A55 barındırıyor. Helio P65 bu güçlü çekirdek yapısının yanında grafik işlemci ünitesi olarak da ARM G52'yi kullanıyor. Şirket yetkilileri tarafından yapılan açıklamalara göre Helio P65, benzer yapıdaki sekiz çekirdekli işlemcilere oranla yüzde 25 daha iyi bir performans imkanı sunuyor.

Bu platformda bulunan Cortex-A75'ler, 2.0 Ghz'lik frekansta çalışırken Cortex-A55'ler ise 1.75 GHz frekansta çalışıyor. MediaTek'in CorePilot olarak adlandırılan bilgi işleme teknolojisi sayesinde bu platform, kullanıcı alışkanlıklarını izliyor ve sıcaklık kontrolünü otomatik olarak yapabiliyor. Bu da Helio P65'e hem daha çok güvenilirlik hem de daha yüksek ve stabil bir performans imkanı sağlıyor. Ayrıca MediaTek'in sahip olduğu teknoloji, şarkı ve oyun seslerini konuşmalardan ayırabiliyor. Bu özellik ise kullanıcılara daha iyi bir sesli asistan imkanı sunuyor.

Tüm bu özelliklerinin yanı sıra Helio P65, özel bir navigasyon motorundan güç alıyor. Şirket yöneticileri bu motorun tünel, mağara gibi bağlantıların kısıtlı olduğu yerlerde bile fazlasıyla başarılı olduğunu ifade ediyorlar. Buna ek olarak Helio P65, bünyesinde bir çift 4G VoLTE desteğiyle birlikte geliyor. Bluetooth ve Wi-Fi ünitelerinin de bu platformda bütünleşik olarak bulunması, kullanıcılar için daha sağlıklı bir bağlantı imkanı sunuyor.

MediaTek Helio P65 platformu 16 megapiksellik iki kameraya destek verebiliyor. Ayrıca biri 48 megapiksel çözünürlüğünde 4'lü arka kamera kurulumlarını da destekleyen P65, bu özelliğiyle de ön plana çıkıyor. Bokeh efektleri ve profesyonel bir derinlik odağının yanı sıra Helio P65 platformu, 240 fps'e kadar da ultra hızlı görüntüleri başarılı bir şekilde kaydedebiliyor. Helio P65'in bünyesinde bulunan elektronik görüntü sabitleme, bozulma engelleme teknolojisi ve ortam aydınlatma koşullarının aniden değişmesi durumunda hızlı bir şekilde yeniden netleme yapabilmesi için gereken otomatik düzeltmeleri gerçekleştirme özelliğine de sahip.

Mediatek Helio P65 platformu, tüm bu özelliklerinin yanı sıra geliştirilmiş bir yapay zeka desteğiyle de geliyor. Helio P65 platformunun yapay zeka desteği önceki nesillere göre neredeyse iki kat artırılmış durumda. Portre çekimi, sahne algılama, akıllı albüm sınıflandırması, nesne tanıma gibi pek çok özelliği bünyesinde barındıran Helio P65'in yapay zeka işleme hızı da önceki nesillere göre yüzde 30 oranında daha iyi.

MediaTek'in tanıttığı bu mobil platform şimdilik az sayıda üretildi. Şirket, temmuz ayı içerisinde bu mobil platformun seri üretimine başlamayı planlıyor. MediaTek'in Helio P65 platformu ilerleyen dönemlerde pek çok akıllı telefon üreticisinin tercih edeceği bir ürün olacağa benziyor.