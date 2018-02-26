Mediatek Helio P60 Tanıtıldı

Tüm hızıyla süren Mobil Dünya Kongresi, akıllı telefonlar için büyük tanıtımlara imza atmaya devam ediyor. Bu tanıtımlardan biri de mobil işlemci özelinde oldu. MediaTek'in yeni çipi Helio P60'ın tanıtıldığı etkinliğe, işlemcinin sahip olduğu yapay zeka teknolojisinin orta segmente geleceği haberi damgasını vurdu.

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Artık yapay zekaya sahip akıllı telefonları orta segmentte de göreceğiz. Yani yapay zekaya sahip bir akıllı telefon sahibi olabilmek için bir dünya para vermek zorunda kalmayacaksınız. MediaTek, yeni tanıttığı yonga set ile üst seviye premium akıllı telefonlarda bulunan yapay zeka teknolojisini, orta segmente, uygun fiyatlı telefonlarla getiriyor.

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MediaTek Helio P60, her ne kadar orta sınıfa hitap etse de, 8 çekirdekli yapıda tasarlanmış güçlü bir işlemci. 12nm FinFET mimarisine sahip olan işlemci, Helio P23 ve Helio P30'a kıyasla CPU ve GPU noktasında yüzde 70 oranında daha iyi performansı gösteriyor. 8 çekirdekli işlemciye ek olarak, GPU noktasında yeni Mali G72 MP3'ü kullanan Helio P60, verimlik konusunda da sözler veriyor. Yüzde 70 genel performans artışını yanı sıra, genel verimlilik anlamında selef çiplere kıyasla yüzde 12 artış garantisi veren MediaTek, işlemcinin yoğun görevler altında (3D oyunlar gibi) çalışırken ise yüzde 25 daha verimli çalışacağını söylüyor. Ayrıca Helio P60'un enerji tasarrufu konusunda da daha verimli çalıştığı iddia ediliyor.

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MediaTek'in geliştirdiği NeuroPilot AI mimarisi, yüz tanıma, nesne ve sahne tanımlamalarını işlemci ile beraber sağlıyor. Google'ın Android Nöral Ağı'nda yer alan TensorFlow, TF Lite, Caffe and Caffe 2 standartlarıyla uyum gösteren Helio P60, böylece geliştiricilere açık kapı bırakıyor. Yani bunun anlamı, geliştiricilerin yapay zeka uygulamalarını Helio P60 sahibi akıllı telefonlarda yer verebilecek.

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Yapay zekadan özellikle yine kamera konusunda büyük fayda sağlanacak. Helio P60, bunun yanında kamera konusunda da ayrıca avantajlar sağlıyor. 20 MP ve 16 MP çift kamera dizilimine izin veren Helio P60, ayrıca tek olarak 32 MP kamera bulundurabilir. Her ne kadar orta sınıf telefonlarda 32 MP'lik bir kamera göreceğimizi düşünmesek de, en azından limitin yukarıda olduğunu bilmek güzel.

Helio P60'ın bulunacağı telefonlar orta sınıfa hitap edecek ve bu da premium seviyesine alternatif yaratacak, uygun fiyatlı modeller anlamına geliyor. Helio P60'ı telefonlarında yer verecek markalar arasında ise, Lenovo, Xiaomi, Meizu ve Oppo geliyor. Elbette MediaTek Helio P60'ı yine farklı markalar altında da görebiliriz.