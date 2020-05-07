MediaTek Dimensity 1000 Plus İşlemci Özellikleri (5G Akıllı Telefonlara Güç Verecek)
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MediaTek Dimensity 1000 Plus İşlemci Özellikleri (5G Akıllı Telefonlara Güç Verecek)

MediaTek Dimensity 1000 Plus İşlemci Özellikleri (5G Akıllı Telefonlara Güç Verecek)
07.05.2020 17:44 | Son Güncelleme: 07.05.2020 17:44

Yeni MediaTek işlemci Dimensity 1000+ online düzenlenen basın toplantısında tanıtıldı. MediaTek'in yeni üst seviye 5G işlemcisi Dimensity 1000 Plus, daha yüksek.

Yeni MediaTek işlemci Dimensity 1000+ online düzenlenen basın toplantısında tanıtıldı. MediaTek'in yeni üst seviye 5G işlemcisi Dimensity 1000 Plus, daha yüksek. yenileme hızı desteğinin yanı sıra gelişmiş performansı beraberinde getiriyor. MediaTek Dimensity 1000 Plus işlemci özellikleri haberimizde.

MediaTek Dimensity 1000 Plus İşlemci Özellikleri

MediaTek, bugün erken saatlerde düzenlediği online basın toplantısında yeni işlemcisi Dimensity 1000 Plus'ı tanıttı. 2020'de standart olarak üst seviye akıllı telefonların çoğu 90Hz veya 120Hz gibi yüksek yenileme hızına sahip panel kullanıyor. Amiral gemisi 5G akıllı telefonlara güç verecek yeni MediaTek işlemci, optimizasyonlarla birlikte daha hızlı yenileme hızları ile daha akıcı deneyim ve gelişmiş 5G ağı sunuyor.

Dimensity 1000 Plus, MediaTek'in daha yeni ve daha hızlı bant genişliğini kullanırken pil tüketiminden tasarruf etmeye yardımcı olan 5G UltraSave teknolojisi ile birlikte geliyor. Bu teknoloji, ağlar arasında otomatik olarak geçiş yapıyor ve modemin çalışma modunu dinamik olarak ayarlıyor. MediaTek'e göre yeni işlemci rakiplerine kıyasla yaklaşık %48 daha düşük güç tüketiyor. Ayrıca üst seviye işlemci artık çoğu akıllı telefonda sıradan olan 60Hz ekrandan 2.4 kat daha hızlı olan 144Hz yenileme hızına sahip panelleri destekliyor. Bu, daha akıcı kullanıcı arayüzü ve genel deneyim sunuyor. MediaTek, ayrıca yeni işlemcideki Dimensity serisi oyun performansını da geliştirdi.

MediaTek, ağ tarafında da de önemli iyileştirmeler yaptı. Dimensity 1000 Plus işlemci, daha kararlı bir 5G ağ deneyimi için optimizasyonlar içeriyor. Kullanıcıların görüntülü görüşme veya oyun sırasında çağrı aldıklarında kesinti konusunda endişelenmeleri gerekmiyor, online bağlantıları hiç kesilmeyecek. HyperEngine, ağ ve bant genişliği gereksinimlerine dayalı akıllı tahminler yaparak 4G ve 5G arasında kesintisiz geçişi sağlayarak yardımcı oluyor. Örneğin, oyun sırasında 5G, beklemede 4G bağlantısını aktif ederek pil ve veri tasarrufu sağlıyor.

Yeni işlemci, ayrıca düşük gecikme ve parazit önleme teknolojisine sahip. Genel oyun deneyimi geliştirildi ve şirketi WiFi ağı gecikmelerini azaltmak için bile çalıştı. MediaTek'in yeni görüntü ekran teknolojisi ve yeni MiraVision görüntü kalitesi motoruna da sahip. MediaTek Dimensity 1000 Plus işlemcili ilk akıllı telefon iQOO'dan gelecek.

Kaynak: Tamindir

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