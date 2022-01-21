MediaMarkt, yarıyıl tatiline keyif katacak teknolojik ürünleri listeledi

Yarıyıl tatiline gidecekler için "tatile keyif katacak elektronik ürünler listesi" yayımlayan MediaMarkt, farklı kategorilerde birçok elektronik ürün öneriyor.

MediaMarkt açıklamasına göre, ilköğretimden liseye kadar öğrenim kurumlarının sömestre tatiline girmesiyle milyonlarca öğrenci dinlenme fırsatı yakalayacak. Kış mevsiminin de kendini göstermesiyle çocuk ve gençlerin keyifle vakit geçirdiği aktivitelerin başında gelen kar aktivitelerine ve kar tatillerine olan talep ise bu süreçte arttı. Artan bu ilgiden yola çıkan teknoloji perakendecisi MediaMarkt, "kar tatilinde" 7'den 70'e herkesin ihtiyaç duyabileceği elektronik ürünleri sıraladı.

Soğuk ve karlı bir tatil denilince akla gelen ilk aktivitelerden olan kayak, birçok insanın da favori sporu arasında yer alıyor. Birbirinden farklı ve renkli ekipmanların kullanıldığı bu sporda aynı zamanda kasklara monte edilen aksiyon kameraları da aksiyonu zamansız kılıyor, sosyal medya platformlarında paylaşılan gönderilere ayrı bir heyecan katıyor. Giysilere, ekipmanlara veya kasklara takılan bu aksiyon kameralarının fiyatları ise geniş bir aralıkta bulunuyor. Hem MediaMarkt mağazalarında hem de mediamarkt.com.tr'de satışa sunulan GoPro Hero 10 aksiyon kamerası, bu kategoride en ön plana çıkan ürünler arasında yer alıyor.

Tatilde anılarını daha klasik bir modelle biriktirmek için tercihi modellerden yana kullanmak isteyenlere MediaMarkt'ta birbirinden farlı ürün alternatifleri de bulunuyor. Cep boyutunda tasarımına rağmen yüksek kaliteli görüntüler sunan Sony ZV1 Vlog kamerası bunlardan biri olarak öne çıkıyor. Dokunmatik ekran veya 4K video kaydı gibi özellikleri bulunan ürün aynı zamanda dönen ekranı sayesinde selfie pozlara da imkan tanıyor.

Çeşitli kamera ve fotoğraf makinesi alternatifleri MediaMarkt'ta

Fotoğraf çekerken tercihini DSLR makinelerden yana kullanmak isteyenler için de 18-55 mm lensle gelen Canon EOS 2000D güzel bir ürün alternatifi olarak görülüyor. Yaşadığı anı kaydetmeyi, geleceğe taşımayı veya sosyal platformlarda paylaşmayı sevenler için farklı kategorilerden çeşitli kamera ve fotoğraf makinesi alternatifleri MediaMarkt'ta bulunuyor. Ama aynı zamanda bunu daha farklı bir boyuta taşımak isteyenler için MediaMarkt'ta geniş fiyat aralığında drone seçenekleri de bulunuyor. Çarpıcı görüntü kalitesi ve yaratıcı videolar için etkileyici bir performans sunan DJI Mini 2 Fly More Combo drone bu kategorinin ön plana çıkan ürünleri arasında yer alıyor.

MediaMarkt, tercihini daha hızlı ve nostaljik ürünlerden yana kullanmak isteyenler için de şipşak fotoğraf makinelerini öneriyor. Bu makineler de çekilen fotoğrafı anında basmayı sağlayarak keyifli anlara nostaljik bir hava katıyor.

Tatile ve aksiyona ara vermeden telefonu şarj etmek için taşınabilir şarj cihazları, hem sağlık hem de spor aktiviteleri için akıllı saatler, kulaklıklar, bluetooth hoparlörler ve termoslar da MediaMarkt'ta sunulan alternatifler arasında yer alıyor.

Avrupa'nın önemli elektronik perakendecilerinden MediaMarkt, hangi ürünü tercih edeceğine karar veremeyen teknoloji severler için mağazalarında tüketicileri doğru ürüne yönlendirme konusunda da uzmanlarıyla destek oluyor.