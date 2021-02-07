MediaMarkt ve istegelsin'den iş birliği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

MediaMarkt ve istegelsin'den iş birliği

07.02.2021 10:59 | Son Güncelleme: 07.02.2021 11:02
MediaMarkt ve istegelsin'den iş birliği

MediaMarkt Türkiye, online market siparişi uygulaması istegelsin ile iş birliğine gitti.

MediaMarkt Türkiye, online market siparişi uygulaması istegelsin ile iş birliğine gitti.

MediaMarkt Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, teknolojiseverlere MediaMarkt CLUB ile çeşitli avantajlar sunan MediaMarkt Türkiye, istegelsin ile gerçekleştirdiği iş birliğiyle CLUB üyelerine indirim sağlamaya devam ediyor.

Buna göre, istegelsin'den yapılacak 180 TL ve üzeri alışverişlerde favori mağazası İstanbul, Kocaeli, Ankara ve Bodrum'da olan teknolojiseverler, 25 TL indirim hakkı kazanacak.

Kampanyadan yararlanmak için MediaMarkt CLUB üyesi olmak yeterli olacak. Kampanya, 20 Şubat'a kadar devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Mustafa Destici Çiğdem Karaaslan
Magazin Hadise Özcan Deniz Hüner Coşkuner Neslihan Atagül
Spor Arda Turan Fatih Terim Serdar Aziz Ünal Karaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Derbi Körfez Kadıköy Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: MediaMarkt ve istegelsin'den iş birliği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.2.2021 11:02:43. #1.15#
title