MediaMarkt ve istegelsin'den iş birliği

MediaMarkt Türkiye, online market siparişi uygulaması istegelsin ile iş birliğine gitti.

MediaMarkt Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, teknolojiseverlere MediaMarkt CLUB ile çeşitli avantajlar sunan MediaMarkt Türkiye, istegelsin ile gerçekleştirdiği iş birliğiyle CLUB üyelerine indirim sağlamaya devam ediyor.

Buna göre, istegelsin'den yapılacak 180 TL ve üzeri alışverişlerde favori mağazası İstanbul, Kocaeli, Ankara ve Bodrum'da olan teknolojiseverler, 25 TL indirim hakkı kazanacak.

Kampanyadan yararlanmak için MediaMarkt CLUB üyesi olmak yeterli olacak. Kampanya, 20 Şubat'a kadar devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip