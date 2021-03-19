MediaMarkt Türkiye'ye The One Awards'tan "Yılın İtibarlısı" ödülü
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MediaMarkt Türkiye'ye The One Awards'tan "Yılın İtibarlısı" ödülü

19.03.2021 12:11 | Son Güncelleme: 19.03.2021 12:14
MediaMarkt Türkiye'ye The One Awards'tan

MediaMarkt Türkiye, Marketing Türkiye'nin düzenlediği The One Awards'ta teknoloji perakendeciliği kategorisinde Yılın İtibarlısı ödülüne 4. kez layık görüldü.

MediaMarkt Türkiye, Marketing Türkiye'nin düzenlediği The One Awards'ta teknoloji perakendeciliği kategorisinde Yılın İtibarlısı ödülüne 4. kez layık görüldü.

MediaMarkt'den yapılan açıklamaya göre, geçen yıl salgın nedeniyle mağazaları 10 hafta kapalı kalmasına rağmen toplamda yüzde 45 büyüme elde eden ve grubun en çok büyüyen ülkesi olan MediaMarkt Türkiye, marka itibarını da zirveye çıkardı.

Marketing Türkiye Dergisi ve Akademetre tarafından yıl içinde itibarını en çok artıran marka ve paydaşlarının halk jürisiyle belirlendiği The One Awards'ta "Teknoloji Perakendeciliği" kategorisinde 4. kez "Yılın İtibarlısı" ödülüne layık görülen MediaMarkt Türkiye, bu ödülle birlikte 2020'de biri globalde olmak üzere toplam 11 ödülle taçlandırıldı.

Salgına rağmen 4 mağaza açılışı gerçekleştirerek 2020'nin son 3 ayında en yüksek pazar payına ulaşan MediaMarkt Türkiye, karlılığını ise yüzde 46 artırdı. 2021'de de yatırımlarına hız kesmeden devam etmeye hazırlanan marka, bu yıl 9 mağaza daha açarak yıl sonunda 31 ilde 90 mağaza ile hizmet verecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MediaMarkt Türkiye Operasyondan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi (COO) Hulusi Acar, şunları kaydetti:

"Tüketici pozitif deneyim yaşadığı markayı 'sürekli tercih ederek' ödüllendiriyor. Bunu hem online hem de offline kanallarımızdaki satın alma yüzdelerinden de takip ediyoruz. Bu ödül, yaptığımız çalışmaların tüketici nezdinde olumlu karşılandığının ve takdir edildiğinin en önemli göstergesi."

MediaMarkt Türkiye Pazarlama, Kurumsal İletişim ve e-Ticaret Direktörü Çağanur Atay Uçtu ise, "MediaMarkt Türkiye'nin Net Tavsiye Skoru (NPS) yüzde 28'lik bir artışla 46'dan 59'a yükseldi. Tüketici memnuniyetindeki yükselişin yansıması olarak aldığımız bu ödül bizi hem gururlandırdı hem de çok mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız

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