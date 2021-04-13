MediaMarkt Türkiye'den mutfak gereçlerinde indirim

MediaMarkt Türkiye, mutfak gereçlerinde indirime gitti.

MediaMarkt Türkiye, mutfak gereçlerinde indirime gitti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sadece mediamarkt.com.tr'de CLUB üyelerine özel olacak kampanya kapsamında, mikserlerden çay makinelerine, doğrayıcılardan elektrikli ızgaralara ve tost makinelerine, meyve sıkacaklarından su ısıtıcılarına, ekmek ve yoğurt yapma makinelerinden kıyma makinelerine kadar yaklaşık 20 farklı kategorideki üründe indirim başladı.

MediaMarkt Türkiye'nin tüm bunlara ek seçili fırın ve seçili elektrikli ocakları da dahil ettiği kampanyası 18 Nisan'da son bulacak.

mediamarkt.com.tr'de başlayan kampanyada 200'e yakın ürün, indirime girerken bunlar arasında mutfakta yemek pişirmeye yardımcı ürünler dikkati çekiyor. Bu kapsamda buharlı pişiricilerin fiyatları 530,1 TL ila 1.799,1 TL arasında değişirken, ekmek yapma makinelerinde indirime giren ürünlerin fiyatları 1.259,1 TL ile 1.979,1 TL aralığında bulunuyor. Mutfak robotlarında 494,1 TL ila 4 bin 409,1 TL fiyat aralığında ürünler sunan MediaMarkt, bunlara ek waffle makinelerinde, yoğurt ve peynir yapma makinelerinde, fritözlerde ve yumurta pişiricilerde indirimler düzenliyor.

Kampanyada birbirinden farklı markalardan seçili blender ve mikser setlerinde, doğrayıcılarda ve rondolarda, robotlarda, elektrikli ızgaralar, mangallar ve kıyma makinelerinde de indirimler gerçekleştirilecek.

Çayseverlerin favori ürünleri indirimde

İster yemekten önce olsun ister sonra, MediaMarkt evde çay keyfinden ödün vermeyenler için çay makinelerinde de indirimler gerçekleştiriliyor. Buna göre, MediaMarkt, birbirinden farklı markalara ait çay makinelerinde 269,1 TL'den başlayan ve 539,1 TL'ye kadar giden alternatifler sunuyor. Kampanyada su ısıtıcıları ise 107,1 TL ila 1349,1 TL aralığında bulunuyor.

MediaMarkt, fiyatları 296,1 ila 1979,1 TL arasında değişen 7 farklı markanın tost makinelerinde indirim gerçekleştiriyor.

Farklı özelliklere sahip katı meyve sıkacaklarında da indirimler hayata geçiren MediaMarkt, bu ürünlerini indirimli olarak 539,1 TL ila 1.799,1 TL fiyat aralığında sunuyor. Narenciye sıkacakları ise 89,1 TL ila 899,1 TL arasında değişiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu