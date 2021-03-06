MediaMarkt Türkiye'den Kadınlar Günü'ne özel indirim
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MediaMarkt Türkiye'den Kadınlar Günü'ne özel indirim

06.03.2021 14:13 | Son Güncelleme: 06.03.2021 14:16
MediaMarkt Türkiye'den Kadınlar Günü'ne özel indirim

MediaMarkt Türkiye, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel indirimlerini başlattı.

MediaMarkt Türkiye, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel indirimlerini başlattı.

MediaMarkt'ten yapılan açıklamaya göre, mağazalarda ve mediamarkt.com.tr'de geçerli olacak kampanya kapsamında kahve makinelerinden kişisel bakım ürünlerine, akıllı telefonlardan bilgisayarlara ve televizyonlara kadar birçok kategori indirime giriyor.

MediaMarkt, Dünya Kadınlar Günü kapsamında televizyonlarda, bilgisayarlarda, aksesuarlarda ve akıllı telefonlarda da indirimler gerçekleştiriyor.

Kampanya 8 Mart tarihine kadar hem MediaMarkt mağazalarında hem de mediamarkt.com.tr'de devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

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