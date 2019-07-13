Bu kapsamda MediaMarkt, Türkiye'deki 74'üncü mağazasını İzmir'e açtı.

Avrupa'nın açık ara 1 numaralı elektronik perakendecisi MediaMarkt, Türkiye'de büyümeye devam ediyor. 200 bin metrekareyi aşan satış alanı ile Türkiye'nin en büyük teknoloji perakendecisi, İzmir'deki 6'ncı mağazasının açılışını gerçekleştirdi. Yoğun bir katılımla Forum AVM'de açılan mağaza ile MediaMarkt'ın Türkiye'deki mağaza sayısı ise 74'e yükselmiş oldu.

Açılışla ilgili değerlendirmede bulunan MediaMarktSaturn Perakende Grubu İcra Kurulu Üyesi, MediaMarkt Türkiye ve Yunanistan İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım MediaMarkt'ın Türkiye'ye güven duyduğunu ve yatırımlarına devam edeceğini belirtti. Gökyıldırım "Türk elektronik perakende sektöründe büyümeye son sürat devam ediyoruz. Açılan her yeni mağazamızla tüketicilere biraz daha yaklaşıyor ve onların tercihlerine yönelik en iyi hizmeti vermek için çalışıyoruz. İzmir'de açtığımız 6'ncı mağazamızda da bu özelliklerimizden taviz vermediğimiz için çok mutluyuz. Tüketicilerimizi merkeze alan ve son teknolojiyi en hesaplı şekilde sunmayı hedefleyen vizyonumuzla, teknolojiyi daha ulaşılabilir kılıp yatırımlarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: Bültenler